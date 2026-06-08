Senior projektledare inom elinstallation Stockholm
TNG Group AB / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-06-08
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Projektledare som kombinerar teknisk kompetens med affärsmässigt ansvar och nära kunddialog i Stockholm
Vi söker dig med god teknisk förståelse för service och elinstallationer samt tidigare erfarenhet som projektledare till rollen som senior projektledning till Emil Lundgren City i Solna, Stockholm. Som senior projektledare inom elinstallation är det du som leder projekten, tar fram tekniska lösningar till kunden med kvalitet, struktur och engagemang. Här får du en central roll i verksamheten där du leder projekt från start till mål, resurssätter, bygger starka kundrelationer och arbetar tillsammans med ett erfaret team i en organisation som präglas av frihet under ansvar, samarbete och långsiktighet.Välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Vi erbjuder dig en roll i ett sammansvetsat team med högt i tak, där vi arbetar tillsammans för att utvecklas och lyckas. Stort fokus ligger på säkerhet, hållbarhet och kvalitet i alla uppdrag. Hos oss får du tillgång till VINCI Energies globala nätverk, kontinuerliga utbildningar, tjänstebil, aktiesparprogram och ett starkt fokus på hållbarhet. Vi ser till att du får en trygg anställning med schyssta villkor och ett långsiktigt karriärperspektiv.Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Leda, planera och följa upp projekt inom entreprenad och service, från start till mål
Resurssätta och koordinera ett team av elektriker
Ekonomiskt ansvar och uppföljning i dina projekt
Arbetsmiljöansvar via delegering
Kundkontakt och merförsäljning i befintliga och nya relationer
Stötta och samarbeta med kollegor inom teamet och mot servicekoordinator.
Kalkyl och anbudsarbete
Du samarbetar tätt med andra projektledare, servicekoordinator och enhetschef, i en miljö där ansvar och frihet går hand i hand.
Värt att veta
Tjänsten är placerad på Emil Lundgrens City, i Solna. Du blir en del av ett engagerat team, där beslutsvägarna är korta och kulturen är prestigelös. Tjänsten är heltid med tjänstebil, friskvårdsbidrag och kollektivavtal. Resor förekommer i närområdet.
Våra förväntningar
Det är en roll för dig som gillar att ha koll, både på detaljerna och helheten. Du är den som kunden vänder sig till som ser behoven, kommer med lösningar och bygger relationer som får dem att komma tillbaka. Den som stöttar dina kollegor och håller samman projekten.
Vi söker dig som:
Erfarenhet att leda och driva projekt inom elinstallation.
Är van att arbeta självständigt, prioritera och fatta beslut.
Har god förståelse för projektekonomi, kalkyl, entreprenadjuridik (AB/ABT)
Trivs i kunddialoger och har ett öga för affären.
Är trygg, kommunikativ och har en lösningsorienterad attityd.
Har B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som person är du:
Den som gillar struktur, tar ansvar och håller vad du lovar.
Driven, engagerad och tänker proaktivt – du vet att dialog, uppföljning och snabb återkoppling gör skillnad.
Du är en lagspelare som vill vara med och utveckla både affären, teamet och dig själv.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech – specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Albybergsringen 1 (visa karta
)
137 69 ÖSTERHANINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Emil Lundgren Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Jenny Nilsson jenny.nilsson@tng.se 0704913716 Jobbnummer
9952216