Lokalvårdare/Hemservice
DV Hemtjänst i Umeå AB / Städarjobb / Umeå Visa alla städarjobb i Umeå
2026-02-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DV Hemtjänst i Umeå AB i Umeå
Om jobbet
DV Dammvippan är ett lokalt företag i Umeå som erbjuder olika typer av städtjänster, såsom hemstädning, hemservice, storstädning, fönsterputs, flyttstädning och företagsstädning.
Just nu söker vi dig som vill arbeta extra som timanställd, med möjlighet till en fast schemalagd tjänst längre fram.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Vi söker dig som:
Vill ha ett utvecklande arbete inom städ, med möjlighet till mer ansvar
Är serviceinriktad och har hög arbetsmoral
Gärna har erfarenhet av hemstädning, flyttstädning eller liknande arbete
Kan arbeta i hem där det förekommer husdjur
Inte är allergisk eller känslig mot pälsdjur, damm eller tobak
Har B-körkort (många uppdrag kräver bil)
Kan förstå och tala svenska
Vi erbjuder dig:
Ett varierande och självständigt arbete
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Ett trevligt arbetsklimat
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@dammvippanumea.se Arbetsgivare DV Hemtjänst i Umeå AB
(org.nr 556993-3970)
Västra Tingsvägen 14 (visa karta
)
903 62 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DV Dammvippan i Umeå AB Kontakt
Tim Nguyen Andersson info@dammvippanumea.se 070-2334734 Jobbnummer
9748822