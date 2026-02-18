Lokalvårdare/Hemservice

DV Hemtjänst i Umeå AB / Städarjobb / Umeå
2026-02-18


Om jobbet
DV Dammvippan är ett lokalt företag i Umeå som erbjuder olika typer av städtjänster, såsom hemstädning, hemservice, storstädning, fönsterputs, flyttstädning och företagsstädning.
Just nu söker vi dig som vill arbeta extra som timanställd, med möjlighet till en fast schemalagd tjänst längre fram.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Vi söker dig som:
Vill ha ett utvecklande arbete inom städ, med möjlighet till mer ansvar

Är serviceinriktad och har hög arbetsmoral

Gärna har erfarenhet av hemstädning, flyttstädning eller liknande arbete

Kan arbeta i hem där det förekommer husdjur

Inte är allergisk eller känslig mot pälsdjur, damm eller tobak

Har B-körkort (många uppdrag kräver bil)

Kan förstå och tala svenska

Vi erbjuder dig:
Ett varierande och självständigt arbete

Möjlighet att utvecklas inom företaget

Ett trevligt arbetsklimat

Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@dammvippanumea.se

Arbetsgivare
DV Hemtjänst i Umeå AB (org.nr 556993-3970)
Västra Tingsvägen 14 (visa karta)
903 62  UMEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
DV Dammvippan i Umeå AB

Kontakt
Tim Nguyen Andersson
info@dammvippanumea.se
070-2334734

Jobbnummer
9748822

