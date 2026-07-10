Lokalvårdare Halmstad

JCW Städ och Trädgårdsservice AB / Städarjobb / Halmstad
2026-07-10


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Om jobbet
Vi söker en lokalvårdare till en matbutik i Halmstad omgående

Publiceringsdatum
2026-07-10

Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär städning och underhåll av butikens lokaler för att säkerställa en ren och trivsam miljö för kunder och personal. Arbetsuppgifterna utförs främst självständigt.
Arbetstid och omfattning

Omfattning: ca 25 timmar per vecka
Arbetstider: enligt varierande schema

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov
Trivs med att arbeta självständigt och i grupp
Har god arbetsmoral
Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav.

Övrig information
Tillträde omgående
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: info@jcwservice.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb- Halmstad".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
JCW Städ och Trädgårdsservice AB (org.nr 556836-6875)
302 63  HALMSTAD

Arbetsplats
Jcw Städ & Trädgårdsservice AB

Jobbnummer
9999547

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