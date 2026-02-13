Lokalvårdare, gemensam service
2026-02-13
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Hörby
Gemensam service söker efter nya serviceinriktade medarbetare i lokalvårdsavdelningen! Är du vår nya kollega?
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.
Nu söker vi dig som vill arbeta i en utvecklingsinriktad organisation med hög städkvalitet och service på lokalvårdsenhet 2.
Din roll hos oss
I arbetet som lokalvårdare ansvarar du självständigt för daglig städning, storstädning och specialstädning enligt städinstruktion. Arbetet genomför du under dagtid med start kl 06:00 och innebär varierad lokalvård på skolor, fritidshem och förskolor i klassrum, korridorer, kontorsrum, toaletter, gymnastiksalar etcetera. Även städning i andra typer av lokaler på Kristianstads kommun ingår i vissa tjänster. Arbetet är bitvis fysiskt tungt och vi använder städmaskiner i de miljöer som så tillåter. För att registrera utförd städning används Ipad med det digitala verksamhetssystemet Clean Pilot.
Som lokalvårdare arbetar du i ett team där ni samarbetar och träffas regelbundet. Du har också nära kontakt med enhetens städsamordnare gällande lokalvård, inköp mm samt daglig kontakt med kunder och personal som vistas i de lokaler som du städar.
Vid behov kan arbete på andra städobjekt än ordinarie placering förekomma.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och som gärna har erfarenhet av tidigare arbete som lokalvårdare. Du har godkänd gymnasieexamen och det är en fördel om du har kunskap om städutrustning och de rengöringsmedel som används inom lokalvård. Har du någon typ av lokalvårdsutbildning till exempel SRY, PRYL eller motsvarande är det meriterande liksom erfarenhet av arbete med städmaskiner och/eller städrobotar.
Eftersom kommunikation är en viktig del i arbetet, då du under arbetsdagen kommer i kontakt med många människor, krävs att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Du har grundläggande datorkunskaper så att du kan använda appar och funktioner i mobiltelefon och I-pad. Vi använder ett digitalt verksamhetsstöd, Clean Pilot, för daglig registrering av städuppgifter och för vårt långsiktiga förbättringsarbete. I vår digitaliseringsresa är även målet att arbeta med fler städrobotar i syfte att förbättra såväl arbetsmiljö som kvalitet. Mod och intresse för att prova nya tekniska hjälpmedel är därför önskvärt.
För tjänsten krävs det att du har B-körkort samt tillgång till egen bil.
Dina egenskaper är viktiga för oss då arbetet är till stor del självständigt, vilket kräver att du kan ta ansvar för de städobjekt du tilldelats men även att du kan planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du behöver också vara flexibel då vi vid behov hjälper varandra att lösa arbetsuppgifterna.
Vi vill att du har orienteringsförmåga och kan läsa och förstå städinstruktioner och ritningar för att kunna hitta och organisera arbete inom lokaler samt mellan olika städobjekt.
Då arbetet stundtals är fysiskt krävande är det viktigt att du har en god fysik och är rörlig i kroppen.
När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.
Det här är vi
Som medarbetare hos oss ingår du i ett team med 25 st lokalvårdare. Våra arbetsplatser är bland annat Centrala Kristianstad och Österäng.
Lokalvårdens kunder finns i kommunens alla verksamheter, framför allt skola och förskola, men även bibliotek, fritidsanläggningar, omsorgslokaler, kontorslokaler, olika personalutrymmen, offentliga toaletter mm. Lokalvårdsavdelningen består av 5 enheter med totalt ca 140 medarbetare, vi arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare och att leverera en modern och effektiv lokalvård av hög kvalitet.
Vårt grunduppdrag är att leverera kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet till alla Kristianstad kommuns förvaltningar inom områdena lokalvård, måltider, fordon, transport, bemanning, rekrytering och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke. Vi skapar mervärde varje dag!
Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Kristianstad kommun, GS Lokalvård Kontakt
Enhetschef, enhet 2
Carina Björk 0733-17 19 76 Jobbnummer
