HR-konsult med inriktning rekrytering till Solna
Experis AB / Personaltjänstemannajobb / Solna Visa alla personaltjänstemannajobb i Solna
2026-06-11
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker en driven HR-konsult med inriktning mot rekrytering till ett spännande uppdrag hos en statlig verksamhet i Solna. I rollen får du arbeta brett och operativt med hela rekryteringsprocessen samt fungera som ett viktigt stöd till chefer i HR-relaterade frågor.
Om uppdraget
Uppdraget startar i augusti 2026, med möjlighet till viss överlämning redan under juni. Uppdraget löper till och med januari 2027 och omfattar 100 %.
Arbetet utförs initialt på plats i Solna. Möjlighet till visst distansarbete kan bli aktuellt längre fram, beroende på verksamhetens behov och i dialog med ansvarig chef.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-konsult kommer du att främst stötta organisationens chefer med rekrytering. Andra arbetsuppgifter inom brett HR-arbete kan också förekomma då med fokus på operativt stöd till chefer. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Arbeta med rekrytering och delta i hela processen - från kravprofil till anställningsbeslut
Samverka med kollegor inom HR-avdelningen i frågor kopplade till kompetensförsörjning, avtal och löner
Fungera som professionellt och operativt stöd till chefer inom HR-området
Arbeta med löpande personaladministration
Utföra andra förekommande arbetsuppgifter inom HR, såsom avtalsadministration och utbildningsinsatserKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen inom HR/personalvetenskap
Minst 2-3 års erfarenhet av att arbeta med rekrytering, hela processen från kravspec till anställningsavtal
Vana att arbeta konsultativt gentemot chefer
Erfarenhet av HR-system (t.ex. Heroma, Primula eller liknande)
Erfarenhet av rekryteringssystem (t.ex. ReachMee eller motsvarande)
Goda kunskaper i MS Office
God kännedom om lagar och regelverk inom HR-området
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelskaDina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du:
Har god förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter
Är strukturerad och kan arbeta både självständigt och i team
Har hög integritet och inger förtroende i ditt arbete
Är prestigelös, lösningsorienterad och samarbetsinriktad
Har förmåga att skapa goda relationer med både chefer och kollegor
Vad vi på Jefferson Wells kan erbjuda dig:
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Vi är ett av få bolag som samarbetar med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område. Som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Vår verksamhet bygger på att våra anställda trivs och utvecklas. Vi erbjuder en trygg anställning med allt vad det innebär: månadslön, kollektivavtal, försäkringar mm. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten eller rollen som konsult är du välkommen att kontakta konsultchef Cecilia Åkerlind Nisser på cecilia.nisser@jeffersonwells.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
169 79 SOLNA Kontakt
Contact
Cecilia Åkerlind Nisser Cecilia.Nisser@jeffersonwells.se Jobbnummer
9960498