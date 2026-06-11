Fastighetsskötare / Händig problemlösare - Karlshamn
Fria Mäklare Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Karlshamn Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlshamn
2026-06-11
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, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med service och underhåll av bostadsrätter, hus och företag?
Vi söker en praktiskt kunnig och ansvarstagande person för arbete med service, reparationer och löpande underhåll i bostadsrätter i Karlskrona.
Du arbetar med lägenhetsnära service och underhåll i bostadsrätter. Fokus ligger på åtgärder och reparationer inuti lägenheter, där kvalitet, noggrannhet och självständighet är avgörande.
Typiska arbetsuppgifter:
Reparationer och montering
Åtgärda droppande kranar och justera termostater
Lufta element och kontrollera värmesystem
Rensa ventilationsventiler och filter
Justera dörrar, gångjärn och beslag
Rensa golvbrunnar och vattenlås
Kontrollera och byta batterier i brandvarnare
Byta belysning och utföra enklare elrelaterade åtgärder
Arbetet sker i privata bostäder och kräver ett professionellt och tryggt bemötande.
Vi söker dig som
✔ Är praktiskt lagd och lösningsorienterad
✔ Har erfarenhet av service, hantverk eller liknande arbete
✔ Trivs med att arbeta självständigt
✔ Är noggrann och ansvarstagande
✔ Har B-körkort
Erfarenhet av fastighetsservice, snickeri, VVS eller liknande är meriterande, men bred praktisk kompetens värderas högre än specialisering.
Så arbetar du hos oss
Självständiga och varierande uppdrag i lägenheter och hus
Service och underhåll åt företag
Nära kontakt med kunder i bostadsrättsmiljö
Tydligt fokus på kvalitet och service
Hjälper bostadsrättsföreningar löpande underhåll
Stora och små fastighetsägare
Intresserad?
Skicka en kort presentation av dig själv och din erfarenhet till:
📩 hej@minfastighetsskotare.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: hej@minfastighetsskotare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fria Mäklare Sverige AB
(org.nr 559369-4085)
374 36 KARLSHAMN Arbetsplats
Min Fastighetsskötare Jobbnummer
9960507