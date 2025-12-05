Lokalvårdare för Hemrex i Helsingborg
2025-12-05
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Båstad
, Eslöv
, Lomma
Hemrex i Helsingborg söker stjärnor till hem/företags städning
Känslan av att vara efterlängtad när man kommer till sitt arbete och vetskapen om att man gjort något riktigt bra när man går hem, är oslagbar. Det är utifrån den värdegrunden vi på Hemrex, ett av de ledande företagen i branschen, bygger vår verksamhet.
Hemrex hjälper till med hushållsnära tjänster såsom städning, fönsterputsning, trädgårdsarbete, flytthjälp, hantverk, vardagsomsorg m.m.
Just nu söker vi personer som kan förenkla människors vardag genom att hjälpa till med städning i och runt omkring Helsingborg.
Vi söker dig som:
• Gärna har erfarenhet, dock inget krav
• Har rätt attityd och inställning till jobbet
• Är bekväm att arbeta med olika typer av kunder
• Kan arbeta självständigt och trivs med att ta ansvar
• Förstår värdet i att ge god service och gärna gör det lilla extra
• Tycker om variation i arbetet
• Har B-körkort
Hemrex erbjuder:
En arbetsplats där medarbetaren är prioriterad. Vi ser till att du som jobbar hos oss får en bra introduktion och utbildning innan du ska ut och möta kund. Dina arbetsuppgifter är omväxlande och du får möta en stor variation av människor, både i kunder och kollegor. För Hemrex är det viktigt att man som medarbetare trivs, känner sig trygg och tycker att det är kul att gå till jobbet. Vi har kollektivavtal och friskvårdsbidrag, vi ser till att du har bra utrustning och kläder som är anpassade efter det du ska göra. När du kör i jobbet med egen bil har du körersättning.
Vi vill att du som jobbar hos oss på Hemrex känner en stolthet i det du gör och alltid känner dig som en Hemrexare!
Välkommen med din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande.
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556840-1292) Tillgång till bil
För detta jobb krävs körkort.
Kontakt
Rekryteringsansvarig Hemrex 020-721721
