Duktigt medarbetare

Modernetik AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2026-06-11


Visa alla grovarbetarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Modernetik AB i Stockholm

Hej.
Eftersom företaget expanderar så behöver vi mera duktiga medarbetare.
Vi söker personer som har jobbat inom bygg och anläggning, och känner till grundreglerna eftersom man behöver pendla mellan olika projekt och prata med ansvariga och planera in jobbet. Viktigt att du har erfarenhet inom bygg.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: rmakhsudov@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Modernetik AB (org.nr 559430-4064)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9960460

Prenumerera på jobb från Modernetik AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Modernetik AB: