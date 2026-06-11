Duktigt medarbetare
Modernetik AB / Grovarbetarjobb / Stockholm Visa alla grovarbetarjobb i Stockholm
2026-06-11
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Hej.
Eftersom företaget expanderar så behöver vi mera duktiga medarbetare.
Vi söker personer som har jobbat inom bygg och anläggning, och känner till grundreglerna eftersom man behöver pendla mellan olika projekt och prata med ansvariga och planera in jobbet. Viktigt att du har erfarenhet inom bygg.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: rmakhsudov@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modernetik AB
(org.nr 559430-4064) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9960460