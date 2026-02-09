Lokalvårdare Borås
2026-02-09
Lokalvårdare sökes till Fortuma AB.
Nu letar vi på fortuma efter en ny lokalvårds-medarbetare som ska förstärka vårt team. Vi är ett företag som värdesätter renlighet och service. Vi arbetar i en professionell miljö där vi strävar efter att skapa en ren och hälsosam arbetsplats för våra kunder.
Vi söker nu en lokalvårdare som kommer att arbeta med rengöring och underhåll av olika verksamhetslokaler.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Daglig rengöring av kontorsutrymmen och gemensamma områden.
• Städning och desinficering av sanitära utrymmen.
• Hantering av rengöringsprodukter och utrustning på ett säkert sätt.
• Påfyllning av förbrukningsmaterial.
Krav och kvalifikationer:
För att lyckas i den här rollen söker vi dig som har:
• Erfarenhet av lokalvård eller liknande arbete.
• Fysisk förmåga att utföra arbetsuppgifterna.
• Noggrannhet, engagemang och ett öga för detaljer.
• Pålitlighet och förmåga att arbeta självständigt.
• Punktlighet och kunna passa tider
• Tjänsten är på heltid.
• Tjänsten är förlagd dagtid.
• Tjänsten kan komma att tillsättas omgående.
• Placeringsort: Borås
Körkort är ett krav då bilkörning förekommer i tjänsten.
Vi erbjuder lön efter kollektivavtal, inklusive möjlighet till utveckling inom företaget och anställningsförmåner.
Ansökningsprocess:
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet och varför du är intresserad av tjänsten.
CV och Personligt brev ska mailas till info@fortuma.se
Intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Vi ser framemot att höra ifrån dig, varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@fortuma.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Borås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortuma AB
(org.nr 559199-2994)
Trandaredsgatan 200 J (visa karta
)
507 52 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9732859