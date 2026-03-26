Lokalvårdare / Ansvarig för materialhantering
2026-03-26
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Lokalvårdare/Ansvarig för materialhantering sökes till vårt uppdrag på Astra Zeneca i Mölndal.
Vi söker en person till vårt nyskapade team som ska ansvara för att se till att papperskorgar töms på olika områden. Det är exempelvis toaletter, ytor där mycket folk rör sig i och i labbet. Utöver det ser du till att material fylls på i kök/toaletter och andra utrymmen på site.
Vi söker dig som älskar utmaningar och känslan av att prestera på hög nivå. Att arbeta hos oss innebär ett stort engagemang och intresse av att leverera förstklassig service.
Denna tjänst innebär att du behöver arbeta systematiskt, strukturerat och vara väldigt noggrann i ditt arbetsutförande. Du kommer också att få arbeta tillsammans med trevliga och hjälpsamma kollegor där våra värderingar, laganda, serviceanda och utveckling ligger till grund för vår totala serviceleverans.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Tömma papperskorgar
• Fylla på material
• Utföra lokalvård enligt instruktioner
Dina personliga egenskaper
• Förmåga att lyssna
• Lätt för att samarbeta
• Ha god fysik
• Viljan att utvecklas
• Hög social kompetens
• Lyhörd för kundens behov
• Positiv attityd
• Strukturerad och flexibel
Om tjänsten:
Tjänsten gäller provanställning i steg 1.
Arbetstider: Måndag-fredag 10-19
Ansökan kan endast göras via vårt ansökningsverktyg ReachMee. Intervjuer kommer ske löpande och anställning kan därför komma att ske före sista ansökningsdatum.
Har du frågor kontakta Tobias Larsson tobias.larsson@sodexo.com
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning inleds.
Välkommen att söka!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index.
Fast månadslön Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
http://www.sodexo.se
Tobias LARSSON Tobias.LARSSON@sodexo.com
