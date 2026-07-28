Lokalvårdare
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2026-07-28
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Lokalvårdare sökes-Heltid (100%)
Vi på EASY-RENT söker en lokalvårdare på heltid som vill vara med och leverera städning av hög kvalitet till både privat personer och företag.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som lokalvårdare hos oss arbetar du med städning i privata hem och på företag, Arbetet är varierande och du möter våra kunder med ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Arbetstid: Måndag - Fredag
Omfattning: Heltid (100%)
Företagsbilar: Ja
Friskvårdsbidrag: Ja
Kollektivavtal: Ja
Goda kunskaper i svenskt tal, skrift och läsförståelse är ett krav, eftersom arbetet innebär kundkontakt och att följa skriftliga instruktioner
VI söker dig som:
Har B-körkort för manuell växellåda (krav)
Är ansvarsfull och plikttrogen
Är noggrann och har en känsla för kvalitet
Är punktlig och pålitlig
Har en positiv inställning och är serviceinriktad
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegorOm företaget
Vi är ett mindre företag med ett sammansvetsat gäng där vi värnar om en god arbetsmiljö
Hos oss är vi måna om både våra kunder och varandra. Vi hjälps å, visar respekt och strävar alltid efter att leverera service av högsta kvalitet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Välkommen med din ansökan och jag ser fram emot att höra från dej
//Vänligen Caroline Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: caroline@easy-rent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Easy-Rent Adventure Sweden AB
(org.nr 556699-9800) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10014387