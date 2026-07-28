CE-chaufför till Distribution Norrköping
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2026-07-28
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🚛 Vi söker CE-chaufförer !
Vill du ha ett jobb där varje dag bjuder på variation, frihet och ansvar? Nu söker vi en engagerande CE-chaufför till vår kunds distributions verksamhet – och vi letar efter dig som trivs bakom ratten och gillar att leverera service i toppklass.
Hos oss får du:
✔ Trygga anställningsvillkor
✔ Moderna fordon och välplanerade rutter
✔ Ett starkt team där vi stöttar varandra
✔ Möjlighet att utvecklas inom transport och logistik
Vi tror att du:
– Har CE-kort och giltigt YKB
– Är ansvarstagande och punktlig
– Trivs med kundkontakt och har en positiv inställning
– Gillar ett aktivt arbete med högt tempo där ingen dag är den andra lik
Här blir du en viktig del av kedjan – den som ser till att varor når fram i tid och med kvalitet.
Start: Omgående! Sök redan idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobcenter in Sweden AB
(org.nr 559028-7412)
582 18 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetsansvarig
Susanne Augustsson susanne.augustsson@jobcenter.se +46763435388 Jobbnummer
10014379