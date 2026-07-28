Ptp-psykolog till Vårdcentral Kvarnsveden
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Psykologjobb / Borlänge Visa alla psykologjobb i Borlänge
2026-07-28
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eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du vara med och utveckla framtidens vårdcentral? Region Dalarna arbetar med omställning till framtidens hälso- och sjukvårdssystem, God och Nära vård med primärvården som nav. Vårdcentral Kvarnsveden är en av tre offentligt drivna vårdcentraler i Borlänge och har cirka 12800 listade patienter och runt 50 anställda. Hos oss står teamarbete, god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet i centrum.
Vi söker nu en PTP-psykolog som vill arbeta i en verksamhet där vi tillsammans utvecklar primärvården. Vårt mål är att skapa en hållbar arbetsplats där rätt kompetens gör rätt saker, där teamet runt patienten är starkt och där kvalitet och kontinuitet är självklara delar av vardagen.
Vi är måna om att du som ny medarbetare ska känna dig som en del av vårt team. Det innebär att du ska känna dig trygg att få stöd av både chef och kollegor. Vi bollar, hjälper och stöttar varandra dagligen. Detta är viktigt för att alla ska kunna göra ett gott arbete och utvecklas i sitt yrke, men också för att det ska kännas roligt att gå till jobbet.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar i huvudsak bedömning och behandling av patienter med olika typer av psykisk ohälsa. Arbetssättet är primärvårdsinriktat, med fokus på att göra högkvalitativa psykologiska insatser tillgängliga för många. Arbetstiden är under dagtid på vardagar, våra öppettider är 08:00-17.00. Det finns även möjlighet att arbeta på distans till viss del. Det sker i samråd med arbetsgruppen och styrs utifrån verksamhetens behov.KvalifikationerKvalifikationer
Psykologexamen
Meriterande:
Erfarenhet inom primärvård
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Sarah Forsgren Sigvardsson sarah.forsgrensigvardsson@regiondalarna.se Jobbnummer
10014382