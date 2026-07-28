Markarbetare sökes Omgående start i Stockholm

Svea markanläggning AB / Anläggningsarbetarjobb / Botkyrka
2026-07-28


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Visa alla jobb hos Svea markanläggning AB i Botkyrka, Södertälje, Stockholm eller i hela Sverige

Svea Markanläggning AB söker nu två markarbetare för ett nytt projekt i Stockholm.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Dina arbetsuppgifter
• Stensättning
• Rörläggning
• Finplanering
• Övrigt förekommande markarbeten

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av stensättning, rörläggning eller markarbete
• Är arbetsvillig, noggrann och ansvarstagande
• Trivs med att arbeta i team
• Har B-körkort (meriterande)

Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön
• Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor
• Möjlighet till fortsatt anställning efter projektets slut för rätt person

📍 Arbetsort: Stockholm
📅 Start: Omgående

Skicka en kort presentation om dig själv, din erfarenhet och ditt telefonnummer så kontaktar vi dig för vidare dialog.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: Info@sveamarkanlaggning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svea markanläggning AB (org.nr 559450-3210)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholm

Kontakt
Jessy T
Info@sveamarkanlaggning.se

Jobbnummer
10014367

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