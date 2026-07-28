Markarbetare sökes Omgående start i Stockholm
Svea markanläggning AB / Anläggningsarbetarjobb / Botkyrka Visa alla anläggningsarbetarjobb i Botkyrka
2026-07-28
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Svea Markanläggning AB söker nu två markarbetare för ett nytt projekt i Stockholm.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
• Stensättning
• Rörläggning
• Finplanering
• Övrigt förekommande markarbeten
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av stensättning, rörläggning eller markarbete
• Är arbetsvillig, noggrann och ansvarstagande
• Trivs med att arbeta i team
• Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön
• Trevlig arbetsmiljö och bra kollegor
• Möjlighet till fortsatt anställning efter projektets slut för rätt person
📍 Arbetsort: Stockholm
📅 Start: Omgående
Skicka en kort presentation om dig själv, din erfarenhet och ditt telefonnummer så kontaktar vi dig för vidare dialog. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: Info@sveamarkanlaggning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea markanläggning AB
(org.nr 559450-3210) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Jessy T Info@sveamarkanlaggning.se Jobbnummer
10014367