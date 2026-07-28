Telemarketingsäljare inom elhandel
Avaron AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2026-07-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Hässleholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-28Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en säljroll där kunddialogen står i centrum och där du arbetar med försäljning av elhandelsavtal till privatkunder. Här blir du en del av ett växande team i en resultatinriktad miljö där kvalitet, kundförtroende och tydliga mål går hand i hand.
Rollen passar dig som trivs med utgående kontakt, ser möjligheter i varje samtal och gillar att kombinera högt tempo med affärsmässighet. Du får arbeta i en strukturerad säljprocess, bidra till teamets utveckling och ha en tydlig påverkan på både kundupplevelse och resultat. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill utvecklas vidare inom telefonförsäljning i en bransch med tydliga erbjudanden och starkt affärsfokus.
ArbetsuppgifterDu kontaktar privatkunder via utgående telefonsamtal för att sälja elhandelsavtal.
Du identifierar kundbehov och presenterar relevanta erbjudanden på ett förtroendeingivande sätt.
Du arbetar aktivt med invändningshantering och skapar affärsmöjligheter i varje kunddialog.
Du driver ditt arbete mot uppsatta mål inom försäljning, konvertering och kvalitet.
Du dokumenterar kunddialoger och försäljningsaktiviteter i CRM-system.
Du bidrar till teamets utveckling genom att dela erfarenheter och arbeta enligt etablerade försäljningsprocesser.
Du säkerställer att försäljningen genomförs enligt gällande regelverk och interna riktlinjer.
Du deltar aktivt i coachning, uppföljning och säljmöten.
KravDokumenterad erfarenhet av telefonförsäljning eller annan uppsökande försäljning.
God vana av att arbeta mot individuella försäljningsmål.
Erfarenhet av CRM-system och digitala arbetsverktyg.
God kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt.
God kommunikativ förmåga i engelska, både muntligt och skriftligt.
Förmåga att skapa förtroende och driva affärer via telefon.
MeriterandeErfarenhet av försäljning inom elhandel, telekom eller abonnemangsbaserade tjänster.
Erfarenhet av outbound telemarketing.
Dokumenterat goda försäljningsresultat.
Erfarenhet av att arbeta med invändningshantering och avslutsteknik.
Vana att arbeta i högt tempo med fokus på aktivitet och resultat.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138704-2120158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Lunds Central (visa karta
)
222 21 LUND Jobbnummer
10014366