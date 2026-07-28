Undersköterska till avdelning 11, Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2026-07-28
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du vara med och göra skillnad för patienter i en händelserik och utvecklande kirurgisk verksamhet? På avdelning 11 söker vi nu en undersköterska som vill bidra med engagemang, omtanke och kompetens i vårt multiprofessionella team.
På vår avdelning vårdar vi patienter inom akutkirurgi och övre gastro. Här möter du ett varierat patientflöde med allt från akuta sjukdomar och trauman till patienter med komplex cancersjukdom. Arbetet är omväxlande och utvecklande, där ingen dag är den andra lik. Du arbetar i multiprofessionella team tillsammans med sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och dietister. Hos oss värdesätter vi samarbete, delaktighet och ett gott arbetsklimat där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss har du en central roll i den dagliga omvårdnaden och bidrar till att skapa trygghet och välbefinnande för våra patienter genom hela vårdtiden.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Basal och avancerad omvårdnad av kirurgiska patienter
Observation och rapportering av patientens hälsotillstånd
Hjälp med mobilisering, nutrition och personlig omvårdnad
Såromläggningar och hantering av dränage enligt delegering och rutiner
Provtagning och vissa medicintekniska moment utifrån kompetens och delegation
Stöd och information till patienter och närstående
Samarbete med övriga professioner kring patientens vård och rehabilitering
Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion där du får stöd av erfarna kollegor för att känna dig trygg i din roll.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning mot akutsjukvård eller erfarenhet av kirurgisk vård.
Du har ett genuint intresse för omvårdnad och tycker om att arbeta nära patienten. Arbetet kräver att du kan samarbeta väl med andra samtidigt som du tar eget ansvar och arbetar självständigt när situationen kräver det.
Vi ser gärna att du är:
Engagerad och patientfokuserad
Ansvarsfull och noggrann
Flexibel och lösningsorienterad
Trygg i mötet med människor i olika situationer
En god lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:698". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Jan Löfvall jan.lofvall@regiondalarna.se 023-499209 Jobbnummer
10014371