Junior Associate / Paralegal
Teberg Legal AB / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-07-28
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Teberg Legal söker en ansvarsfull och driven juriststudent som befinner sig i den senare delen av utbildningen och vill omsätta sina juridiska kunskaper i praktiskt affärsjuridiskt arbete samt utvecklas tillsammans med en mindre affärsjuridisk byrå i stark tillväxt.
Anställningen är inte en renodlad administrativ paralegalroll. Som Junior Associate / Paralegal kommer du att arbeta nära byråns jurister och kollegor i klientärenden och bidra till det juridiska arbetet. Du får därmed en tidigt inblick i skarpa ärenden och möjlighet att successivt ta ansvar för avgränsade arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att omfatta:
Juridiska utredningar och informationsinhämtning
Upprättande av utkast till inlagor, skrivelser och andra juridiska handlingar
Förberedelser inför klientmöten och förhandlingar
Viss kontakt med klienter, myndigheter, domstolar och andra externa parter
Sedvanlig ärendeadministration
Allt arbete utförs under löpande handledning och tillsyn av en erfaren jurist. Rollen innebär inte något självständigt ansvar för klienter eller ärenden, och samtliga arbetsmoment granskas och godkänns av ansvarig jurist.
VI SÖKER DIG SOM
Studerar på juristprogrammet och har avslutat minst termin 5-6
Har ett genuint intresse för affärsjuridik och näringsliv
Uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska, både muntligen och skriftligen
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta nära kollegor och klienter
Vill vara en del av ett mindre företag i en tillväxtfas, där initiativ och engagemang uppskattas
God datorvana och förmåga att snabbt sätta sig in i nya digitala verktyg är meriterande. Tidigare erfarenhet från juridiskt arbete eller annan kvalificerad administration är också meriterande, men inget krav.
OM TEBERG LEGAL
Teberg Legal är en affärsjuridisk byrå i Stockholm som tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning till svenska och internationella företag, organisationer och privatpersoner. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på kommersiell tvistlösning, arbetsrätt, kommersiella avtal, bolagsrätt samt företagsöverlåtelser (M&A), med särskilt fokus på transaktioner inom Small Cap-segmentet.
Vi är en växande verksamhet med korta beslutsvägar. Hos oss får du arbeta nära juristerna och stödpersonalen, följa ärenden från början till slut och få en praktisk förståelse för både juridiken och affären bakom varje uppdrag.
Vi sitter idag i centralt belägna lokaler på Östermalm och kommer inom kort att flytta verksamheten till Kungsholmen.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Efter verksamhetens behov och enligt överenskommelse
Arbetsplats: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan. Skicka ditt CV tillsammans med en kort presentation av dig själv till vår HR-partner, Can Tutuncu, på hr@teberg.se
.
Urval och intervjuer genomförs löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Ansök genom att sända in CV samt en kort beskrivning om dig själv genom ett personligt brev.
E-post: hr@teberg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Paralegal Teberg Legal"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Teberg Legal AB
(org.nr 559461-7754)
Torstenssonsgatan 12 (visa karta
)
114 56 STOCKHOLM Kontakt
Partner & Jurist
Adam Tekcan adam@teberg.se 0709994214 Jobbnummer
10014386