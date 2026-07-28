Underhållsingenjör till Essentia Protein Solutions i Stidsvig
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2026-07-28
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Underhållsingenjör till Essentia Protein Solutions i Stidsvig
Vill du vara med och utveckla driftsäkerheten i en modern processindustri där säkerhet, hållbarhet och ständiga förbättringar står i fokus?
På Essentia Protein Solutions i Stidsvig förädlar vi råvaror från köttindustrin till proteiner, buljonger och fett för livsmedelsindustrin. Genom att ta tillvara på resurser som annars riskerar att gå till spillo bidrar vi till en mer cirkulär och hållbar livsmedelsproduktion.
Nu söker vi en Underhållsingenjör som vill vara med och utveckla vårt underhållsarbete och säkerställa en driftsäker och effektiv produktion.
Om rollen
Som Underhållsingenjör har du en central roll i arbetet med att utveckla, planera och förbättra underhållet av vår anläggning. Du arbetar både strategiskt och operativt med fokus på driftsäkerhet, förebyggande underhåll och långsiktiga investeringar.
Du kommer att arbeta nära produktionen och underhållsorganisationen samt bidra till att utveckla våra arbetssätt enligt den europeiska standarden för underhåll, SS-EN 13306.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och förbättra förebyggande och avhjälpande underhåll.
Planera och samordna underhållsinsatser på kort och lång sikt.
Driva och delta i förbättringsarbete, exempelvis FMEA och 6M-analyser.
Projektleda större underhållsaktiviteter och investeringar.
Utveckla och underhålla vårt förebyggande underhållsprogram.
Ansvara för utveckling och uppdatering av underhållssystemet.
Ta fram instruktioner och rutiner för ökad driftsäkerhet.
Utbilda och stötta produktions- och underhållspersonal i underhållsrelaterade arbetssätt.
Bidra till utvecklingen av tillståndsbaserat underhåll och moderna underhållsmetoder.
Verka för en stark säkerhetskultur och säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande rutiner och regelverk.
Vem är du?
Vi söker dig som har teknisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå samt erfarenhet från livsmedels-, process- eller tillverkningsindustri.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett stort tekniskt intresse och god teknisk förståelse.
Är analytisk, strukturerad och noggrann.
Har erfarenhet av underhållsarbete och driftsäkerhetsfrågor.
Har kunskaper inom ritningsläsning och teknisk problemlösning.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Trivs med att samarbeta och skapa goda relationer både internt och externt.
Har erfarenhet av förebyggande underhåll.
Kunskaper inom tribologi och certifiering inom EFNMS är meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll i en verksamhet som satsar på utveckling, säkerhet och hållbarhet. Du blir en del av ett engagerat team där du får möjlighet att påverka både arbetssätt och framtida investeringar i anläggningen.
Tillsammans arbetar vi för att skapa en säker, attraktiv och effektiv fabrik som levererar hög kvalitet till våra kunder och bidrar till en mer hållbar framtid.
För frågor vänligen kontakta Niclas Höglund, Underhållschef, niclas.hoglund@essentiaproteins.com
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essentia Protein Solutions AB
(org.nr 556113-0955), https://essentiaproteins.com/int/
Stidsvig (visa karta
)
264 91 KLIPPAN Jobbnummer
10014375