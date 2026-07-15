Lokalvårdare
Galaxy Städservice AB / Städarjobb / Luleå Visa alla städarjobb i Luleå
2026-07-15
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Städare sökes omgående till Luleå , Piteå och Boden.
Galaxy Städservice AB söker nu engagerade och pålitliga städare för omgående anställning i Luleå, Boden och Piteå
På grund av ökad efterfrågan behöver vi förstärka vårt team med motiverade medarbetare som vill arbeta i ett växande företag med goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Hemstädning
Flyttstädning
Kontorsstädning
Trappstädning
Fönsterputsning
Storstädning
Övriga lokalvårdsuppgifter
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Tycker om att arbeta självständigt och i team.
Har en positiv inställning och är flexibel.
Kan arbeta i ett högt tempo och leverera hög kvalitet.
Har B-körkort (meriterande men inget krav).
Tidigare erfarenhet av städarbete är meriterande, men vi välkomnar även dig som är villig att lära dig.
Vi erbjuder:
Omgående anställning.
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal.
Ett tryggt och trevligt arbetsklimat.
Möjlighet till långsiktig anställning och utveckling inom företaget.
Anställningsort
📍 Luleå
Startdatum
Omgående – vi rekryterar löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till:
Galaxy Städservice ABinfo@galaxystad.se
Vänta inte med din ansökan – vi behöver personal omgående och intervjuer sker löpande!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: mathew@galaxystad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Galaxy Städservice AB
(org.nr 559138-9852)
971 00 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå Norrbotten Kontakt
Mathew Ngale Ewoko mathew@galaxystad.se Jobbnummer
10002993