Lokalvårdare
ISS Facility Services AB / Städarjobb / Upplands-Bro Visa alla städarjobb i Upplands-Bro
2026-06-22
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vår kund växer och lika så gör vårt fantastiska gäng på ISS i Upplands-Bro.
Är du vår framtida nya kollega som vill vara med att leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som lokalvårdare på ISS i Upplands-Bro.
Om rollen
Som lokalvårdare ansvarar du för att kundens lokaler ska vara rena och fräscha. Tillsammans skapar ni en miljö som förmedlar en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vistas på. På området finns flertalet byggnader som bedriver olika typer av verksamhet. Det rör sig från allt från kontorsstädning till städning av verkstäder.
Vi söker två stycken nya medarbetare på heltid till vår kund Försvarsmakten i Upplands-Bro, som kan börja arbeta i augusti.
Vi erbjuder
Du kommer arbeta nära kompetenta kollegor som du får ett stort utbyte av då vi värnar om att hjälpas åt och utveckla varandra tillsammans. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt.
Vårt fokus ligger på att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är självgående och serviceinriktad med ett öga för detaljer. Du ska vara ansvarsfull och initiativtagande för det arbete du levererar. Du bör vara lättlärd med en vilja att utvecklas i ditt arbete som lokalvårdare. Det är även viktigt att du är lyhörd för kundens behov och föreslår förbättringsförslag om sådana behövs.
Då kunden är en svensk myndighet, vars behov plötsligt kan öka i perioder på grund av övningar, ändrat säkerhetsläge samt samt höjd beredskap, är det viktigt att du är stresstålig och kan anpassa dig snabbt efter förändrade behov.
Det är viktigt att du har lätt för att skapa nya relationer med såväl kund som medarbetare då det är grunden för att leverera service i världsklass. Därutöver är ska du ha en god förmåga att samarbeta då arbetet kan vara både enskilt och i grupp.
Du ska klara av att arbeta i närheten av hundar då det finns både tjänstehundar och privata hundar på området samt i byggnader.
Läs nedan om vilka krav som finns för tjänsten och om du tycker det låter som en tjänst för dig så tveka inte att söka, så kanske du blir vår nya kollega!
Krav för tjänsten
B körkort
Flytande svenska i tal, skrift och läsförståelse
Obehindrat kunna arbeta i närheten av hundar.
Meriterande för tjänsten
Flera års erfarenhet av lokalvård
Erfarenhet av golvvård
Erfarenhet av fönsterputs
Om Försvarsmakten
Försvarsmakten är en svensk myndighet med ansvar för landets försvar. Du måste kunna förstå och göra dig förstådd på svenska både skriftligt och muntligt.
Din ansökan
Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse!
Vi rekryterar löpande så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt dock senast 26-08-01.
I din ansökan bifogar du CV, vi önskar ej personliga brev. Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller tester, intervjuer och referenser.
Bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar kan komma att genomföras vid kundbehov.
Rekryteringsprocessen kan ta längre tid på grund av semesterledigheter.
Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
754 54 KUNGSÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Michelle Petersen michelle.petersen@se.issworld.com Jobbnummer
9971910