lokalvårdare
Raaperi, Merike / Städarjobb / Köping Visa alla städarjobb i Köping
2026-02-27
Om rollen: Merike Städ är ett växande städföretag som sätter kvalitet och kundnöjdhet i första rummet. Vi söker nu en engagerad och pålitlig medarbetare som vill bli en viktig del av vårt team. Vi utför allt från hemstädning till flyttstädning med stor noggrannhet.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Hemstädning, kontorsstädning och flyttstädning hos våra kunder.
Ansvar för att utrustning och material hanteras på rätt sätt.
Vi söker dig som:
Är noggrann, punktlig och har en positiv inställning till fysiskt arbete.
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar för dina objekt.
Har körkort (B-körkort) - detta är ett krav för att kunna ta sig mellan olika kunder.Talas och förstås svenska,ryska eller engelska på en nivå som gör att du kan kommunicera med kunder och kollegor.
Tidigare erfarenhet av städbranschen är meriterande men din personlighet och arbetsmoral är viktigast.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats i ett litet och personligt företag.
Möjlighet till flexibla arbetstider.
Möjlighet att växa tillsammans med företaget.
Deltid
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
per e-mail
E-post: merike.stad@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Raaperi, Merike
, http://www.merike.se
Ringensons Väg 9 A (visa karta
)
731 43 KÖPING Arbetsplats
Raaperi Merike Jobbnummer
9769142