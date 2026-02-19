Lokalvårdare
2026-02-19
Kom och jobba med oss! Lokalvården i Nora söker just nu två lokalvårdare till vårt team! Vi växer & behöver stärka vårt team med ytterligare en medarbetare samt en vikarie för en av våra medarbetare som går på föräldraledighet.
Vi är ett team lokalvårdare med bred erfarenhet & värdefull kunskap. Nora lokalvård genomsyras av ett miljötänk och strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i de offentliga lokalerna. Arbetet ska genomsyras av ett helhetsperspektiv och drivas i samstämmighet med våra ledord.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar daglig städning, storstädning och golvvård, både manuellt och städning med maskin. Arbetet kännetecknas av variation, flexibilitet och stundtals ett högt tempo. Du blir en del av ett team som stöttar och ställer upp för varandra. Verksamheten arbetar ständigt med att utveckla städmetoder och användandet av kemikalier. Vid frånvaro ingår även att täcka upp i andra verksamheter med kort varsel & kunna prioritera enligt vår rutin.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Avklarad gymnasieutbildning
* Tidigare arbetslivserfarenhet inom yrket lokalvård. Arbetsgivaren bedömer relevans av tidigare erfarenhet.
* Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan följa arbetsinstruktioner, säkerhetsföreskrifter, rutiner samt kommunicera med kollegor och andra i verksamheten.
* Digital kunskap krävs då vi använder oss av digitala verktyg dagligen.
* B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har utbildning inom lokalvård.
Arbetet kräver att du är flexibel och service- och kundfokuserad. Du måste trivas med att arbeta i nya miljöer, kunna arbeta självständigt och ha förmågan att planera och planera om ditt arbete på ett effektivt sätt. Arbetet är fysiskt krävande. Vidare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är relationskapande och lösningsfokuserad samt värdesätter ett noggrant utfört arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras. Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning Kontakt
Enhetschef lokalvård
Sari Puranen 070-483 53 85 Jobbnummer
9751128