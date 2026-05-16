Färjestads ridklubb söker en verksamhetschef
Färjestads ridklubb söker en verksamhetschef med passion passion för hästvälfärd, ledarskap och verksamhetsutveckling
Om rollen
Färjestads Ridklubb befinner sig i ett expansivt skede med en nybyggd anläggning och stora möjligheter att vidareutveckla verksamheten. Som kvalitetsmärkt ridskola står vi för trygghet, kvalitet och långsiktig utveckling för både hästar och människor.
Vi söker nu en verksamhetschef som vill vara med och leda och utveckla vår verksamhet vidare. Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativ närvaro och passar dig som både trivs i ledarrollen och vill vara nära verksamheten i vardagen.
Ett särskilt fokus i rollen är att skapa en stabil, trygg och utvecklande miljö för medarbetare, elever och medlemmar - i linje med vår vision om en inkluderande ridklubb där både hästar och människor får växa tillsammans. Vi söker därför dig som vill bygga kultur, skapa struktur och utveckla både människor och verksamhet i en förening som betyder mycket för många.
Som verksamhetschef hos oss får du en central roll i att fortsätta utveckla verksamheten, stärka teamet och skapa förutsättningar för långsiktig hållbarhet och kvalitet.
I uppdraget ingår bland annat att:
leda, planera och följa upp den dagliga verksamheten
utveckla ridskoleverksamheten utifrån verksamhetens mål och behov
skapa förutsättningar för ett välfungerande team och en god arbetsmiljö där medarbetare kan utvecklas och trivas
ansvara för verksamhetens ekonomi samt arbeta med planering och uppföljning utifrån verksamhetens mål
säkerställa en välskött anläggning och hög nivå av hästvälfärd
samverka med medlemmar, vårdnadshavare, kommunen och andra externa aktörer
bidra till utveckling av både hästar, elever och verksamhet
Rollen innefattar även undervisning i viss omfattning (ca 30-50 % beroende på tjänstens omfattning och verksamhetens behov).
Vi söker dig som
är en trygg, tydlig och strukturerad ledare med erfarenhet av personalansvar och förmåga att bygga ett starkt team och etablera fungerande arbetssätt. Du är bra på att sätta ramar, följa upp verksamheten och bidra till en arbetsmiljö där både medarbetare och verksamhet utvecklas långsiktigt.
arbetar lösningsorienterat och har förmåga att driva frågor framåt, även i perioder med högt tempo eller förändring
har god samarbetsförmåga och skapar förtroendefulla relationer med medarbetare, medlemmar, vårdnadshavare och externa samarbetspartners
är van att ta ansvar för helhet, prioriteringar och uppföljning i verksamheten
har gedigen hästkunskap och ett starkt engagemang för hästvälfärd
har erfarenhet av arbete inom ridskoleverksamhet eller liknande verksamhet
har relevant utbildning inom ridsporten, exempelvis hippologutbildning eller SRL II som lägst
Meriterande kvalifikationer
erfarenhet av arbete inom ridskoleverksamhet i liknande position.
erfarenhet av bidragshantering och kommunal samverkan.
goda kunskaper i Office-paketet
erfarenhet av att arbeta med sociala medier samt kompetens inom digitala plattformar, som exempelvis Xenophon eller Sitevision.
Anställningsform
Tillsvidare, omfattning deltid eller heltid med tillträde enligt överenskommelse. Körkort är ett krav (BE-behörighet är meriterande).
Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev! Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Frågor?
Skicka dina kontaktuppgifter till ansokan@fark.se
