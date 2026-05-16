Byggledare / Byggplatsuppföljare inom bulleråtgärder
Letsgig AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2026-05-16
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Letsgig AB i Gävle
, Tierp
, Falun
, Uppsala
, Borlänge
eller i hela Sverige
Byggledare / Byggplatsuppföljare inom bulleråtgärder
LetsGig söker en erfaren byggledare/byggplatsuppföljare för ett längre konsultuppdrag inom bullerdämpande åtgärder vid väg- och järnvägsmiljö. Rollen passar dig som är trygg i byggledning, uppföljning av entreprenörer, platsbesök, teknisk samordning och kontakt med fastighetsägare.
Uppdraget innebär både administrativt och praktiskt arbete, med fysisk närvaro ute i projekt. Du kommer att arbeta med fastighetsnära åtgärder, lokala bullerskärmar, uteplatsåtgärder och vid behov även fasadåtgärder.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta som byggledare och byggplatsuppföljare i projekt som omfattar bullerdämpande åtgärder i befintlig miljö. Det kan exempelvis handla om lokala bullerskärmar vid uteplatser, fasadåtgärder, åtgärdsförslag, bygglov/bygganmälan, avtal med fastighetsägare och uppföljning av entreprenörer.
Arbetet innebär bland annat att:
• besöka berörda fastigheter och byggarbetsplatser,
• inventera behov av bullerskyddande åtgärder,
• granska och bedöma framtagna åtgärdsförslag,
• ta fram nya förslag när befintliga lösningar inte är genomförbara,
• kommunicera med fastighetsägare,
• hantera avtal och underlag,
• upprätta eller bistå med bygglov/bygganmälan,
• bistå vid framtagande av underlag för entreprenadarbeten,
• delta i byggmöten, projekteringsmöten, syn, förbesiktningar och slutbesiktningar,
• följa upp entreprenörers arbete avseende tid, ekonomi, kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö,
• säkerställa att arbete utförs enligt kontrakt, ritningar, handlingar, krav och tillstånd,
• bidra med teknisk rådgivning och stöd till projektledning.
Placeringsort och resor
Stationeringsort är Gävle eller Sundsvall.
Uppdraget omfattar arbete i flera län, främst Gävleborg, Dalarna, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Fysiska platsbesök förekommer regelbundet. Möten kan delvis ske digitalt, men rollen kräver att du kan vara på plats där projekten genomförs.
Omfattning och arbetstid
Omfattning: Heltid.
Normal arbetstid är vardagar, vanligtvis mellan kl. 07.00 och 18.00.
Resor inom uppdragets geografiska område förekommer.
Skallkrav
För att vara aktuell för rollen måste du uppfylla samtliga krav nedan:
• Minst 3 års arbetserfarenhet som byggledare eller i arbetsledande funktion, exempelvis produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande, inom bygg- och anläggningsprojekt.
• Erfarenheten ska vara inom relevant byggnadstekniskt område.
• Erfarenheten ska vara från de senaste 10 åren.
• Genomförd utbildning för BAS-P och BAS-U.
• Genomförd utbildning Arbete på väg steg 1.
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
• Möjlighet att arbeta cirka 60-80 % av heltid under uppdragstiden.
• Möjlighet att genomföra fysiska platsbesök inom uppdragets geografiska område.
Meriterande erfarenhet
Det är särskilt meriterande om du har arbetat praktiskt med fastighetsnära bulleråtgärder, exempelvis:
• lokala bullerskärmar vid uteplatser,
• fasadåtgärder på bullerutsatta fastigheter,
• inventering av bulleråtgärder,
• dialog med fastighetsägare,
• åtgärdsförslag för bullerskydd,
• bygglov eller bygganmälan kopplat till bulleråtgärder,
• projektering, byggledning eller uppföljning av fastighetsnära bulleråtgärder.
För att erfarenheten ska vara särskilt relevant bör uppdragen vara avslutade under de senaste fem åren och ha omfattat minst sex månader per uppdrag.
Vi ser gärna att du har haft ett eller flera uppdrag inom fastighetsnära bulleråtgärder. Kandidater med fler än tre sådana uppdrag är särskilt intressanta.Publiceringsdatum2026-05-16Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, noggrann och trygg i rollen som beställarrepresentant eller byggledare. Du behöver kunna driva frågor framåt, följa upp entreprenörer, dokumentera tydligt och kommunicera professionellt med både fastighetsägare, projektledning, konsulter och entreprenörer.
Du bör vara praktiskt lagd, lösningsorienterad och van att röra dig mellan byggplats, möten och dokumentation.
Det här behöver du kunna visa i din ansökan
CV där relevanta uppdrag tydligt framgår med roll, tidsperiod, beställare, arbetsuppgifter och omfattning.
Intyg för BAS-P/BAS-U.
Intyg för Arbete på väg steg 1.
Beskrivning av eventuella uppdrag inom fastighetsnära bulleråtgärder, inklusive uppdragets längd, roll och arbetsuppgifter.
Uppgift om tillgänglighet och när du kan starta.
Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information. Urval och intervjuer görs löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDRP spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912207