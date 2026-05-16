Senior programövergripande projektledare inom stort infrastrukturprogram
Vi söker en mycket erfaren projektledare för ett långsiktigt heltidsuppdrag inom ett av Sveriges större infrastrukturprogram. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet av att leda komplexa infrastrukturprojekt i flera skeden, från planskede och systemhandling till förfrågningsunderlag och produktion.
Det här är ett uppdrag för dig som är van att kliva in i stora organisationer, skapa framdrift, hantera komplexa gränssnitt och driva projekt mot mål avseende tid, kostnad, omfattning och kvalitet. Rollen kräver både tung projektledarerfarenhet och förmåga att arbeta strategiskt med vägplaner, ändringar, avvikelser, omtag och kostnadsreducerande åtgärder.
Omfattning och arbetsplats
Uppdraget avser en heltidsresurs på heltid.
Stationeringsort är Flemingsberg, Huddinge kommun. Som utgångspunkt utförs arbetet på projektkontor i Flemingsberg fem dagar per vecka. Visst distansarbete kan vara möjligt efter överenskommelse.
Uppdragsstart sker senast 2026-09-01, men tidigare start kan bli aktuell.
Om rollen
Som programövergripande projektledare kommer du att stötta olika delar av ett större infrastrukturprogram. Du kan vid behov gå in som projektledare, tillfälligt ersätta frånvarande projektledare eller stötta befintliga projektledare som biträdande projektledare eller i annan ledande roll.
Du kommer att arbeta med projekt i olika faser, exempelvis planskede, framtagande av systemhandling, färdigställande av förfrågningsunderlag och produktionsgenomförande.
En viktig del av uppdraget är att bidra på programnivå i arbetet med ändringar av vägplan, omprojekteringar och strategiska vägval. Rollen innebär nära samverkan med projektledare, plansamordnare, markförhandlare, projekterande konsulter och andra nyckelpersoner i programorganisationen.
Exempel på arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
• Leda projekt eller delar av projekt mot mål avseende omfattning, tid, kostnad och kvalitet.
• Vara ledare utan formellt chefsansvar i en komplex projektorganisation.
• Företräda projektet både internt och externt.
• Agera byggherrerepresentant i relevanta delar.
• Stötta program- och projektledning i strategiska frågor kopplade till vägplan, ändringsplaner och omtag.
• Ta fram beslutsunderlag.
• Klargöra projektets omfattning och förutsättningar.
• Planera projektets genomförande.
• Säkerställa samordning mellan projektaktiviteter och intressenter.
• Säkerställa leveranser från projekterande konsulter.
• Leda projektmöten, projekteringsmöten och andra mötesserier.
• Bidra med expertkunskap i frågor kopplade till vägplaner.
• Delta vid framtagande av uppdragsbeskrivningar kopplade till planläggning och nödvändiga handlingar.
• Leda projekt även under produktionsfas.
Skallkrav
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla samtliga krav nedan.
• Du har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med byggteknisk inriktning inom samhällsbyggnad, alternativt annan relevant teknisk utbildning i kombination med erfarenhet som kan bedömas likvärdig.
• Du har minst 8 års erfarenhet av projektledning för infrastrukturprojekt.
• Du har minst 4 års erfarenhet av arbete med förfrågningsunderlag för entreprenader inom infrastrukturprojekt.
• Du har minst 4 års erfarenhet av arbete i infrastrukturprojekt i byggskedet.
• Du har minst 2 års aktuell erfarenhet av arbete i planskede. Med aktuell erfarenhet avses erfarenhet som inte är äldre än 10 år.
• Du har god förmåga att författa skriftliga rapporter och genomföra muntliga presentationer i interna och externa sammanhang.
• Du har goda kunskaper om relevanta standardavtal och regelverk, särskilt AB, ABT, ABK och AMA.
• Du kan arbeta på heltid i uppdraget.
• Du kan arbeta på plats i Flemingsberg som huvudinriktning.
• Du behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift.
Särskilt meriterande erfarenhet
Det är starkt meriterande om du även har:
• Erfarenhet av att arbeta med framtagande av vägplan samt ändringar eller avvikelser från vägplan i större infrastrukturprojekt med projektvärde om minst 500 miljoner SEK.
• Minst 10 års erfarenhet av chefsroll eller motsvarande ledande roll med ansvar för minst 10 underställda medarbetare eller projektmedlemmar.
• Dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa projektorganisationer i olika skeden.
• Erfarenhet av att driva framdrift i stora program där flera delprojekt, intressenter och tekniska discipliner behöver samordnas.
• Erfarenhet av kostnadsreducerande arbete, omprojektering, ändringsplaner eller strategiska omtag i större infrastrukturprojekt.
• Mycket god förmåga att muntligt presentera komplexa frågor på ett strukturerat, förtroendeingivande och lösningsorienterat sätt.
Vi söker dig som är trygg, självgående och van att ta ledning i komplexa miljöer. Du har lätt för att skapa förtroende, bygga relationer och få människor med olika roller och perspektiv att arbeta mot gemensamma mål.
Du är strukturerad, tydlig och lösningsorienterad. Du kan driva frågor framåt även när mandat, ansvar och gränssnitt behöver förtydligas. Du har god analytisk förmåga och kan snabbt förstå både tekniska, organisatoriska och affärsmässiga konsekvenser av olika vägval.
Du behöver kunna kommunicera tydligt med både ledningsgrupp, projektmedlemmar, specialister och externa intressenter.
