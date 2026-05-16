Färjestads ridklubb söker ridlärare
Färjestads Ridklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Karlstad Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Karlstad
2026-05-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Färjestads Ridklubb i Karlstad
Vill du vara med och forma framtidens ridskola?
Färjestads Ridklubb söker ridlärare med passion för hästvälfärd, undervisning och utveckling
Färjestads Ridklubb befinner sig i ett expansivt skede med en nybyggd ridanläggning och stora möjligheter att vidareutveckla verksamheten. Som kvalitetsmärkt ridskola står vi för trygghet, kvalitet och långsiktig utveckling för både hästar och människor.
Nu söker vi en engagerad ridlärare som vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss. Vi söker dig som brinner för undervisning, hästvälfärd och att skapa en trygg, inkluderande och inspirerande miljö där både elever och hästar får utvecklas.
Hos oss blir du en viktig del av ett team som vill framåt och som tillsammans bygger en modern ridskola med fokus på kvalitet, samarbete och utveckling.
I rollen ingår bland annat att:
planera och genomföra ridlektioner för barn, ungdomar och vuxna
bidra till utveckling av elever, hästar och verksamhet
skapa trygghet, engagemang och god stämning i undervisningen
arbeta för hög hästvälfärd och god hästhållning
vara delaktig i den dagliga verksamheten kring hästar och anläggning
bidra med idéer och initiativ i utveckling av verksamhet, aktiviteter och arbetssätt
samarbeta med kollegor, elever, vårdnadshavare och medlemmar
Vi söker dig som
är utbildad ridlärare, lägst SRL I / Svensk Ridlärare Level I
har erfarenhet av undervisning inom ridskoleverksamhet
är trygg, positiv och pedagogisk i mötet med människor
har god hästkunskap och ett starkt engagemang för hästvälfärd
är ansvarstagande, lösningsorienterad och gillar att samarbeta
vill vara med och utveckla både verksamheten och människorna i den
Meriterande kvalifikationer
erfarenhet av undervisning på olika nivåer
erfarenhet av utbildning av hästar
vana av arbete i större ridskoleverksamhet
erfarenhet av arbete i system som Xenophon
Anställningsform
Tjänsten kan vara deltid eller heltid beroende på rätt person och verksamhetens behov. Tillträde enligt överenskommelse. Kvälls- och helgarbete ingår. Körkort är ett krav (BE-behörighet är meriterande).Publiceringsdatum2026-05-16Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande.
Frågor?
Skicka dina kontaktuppgifter till ansokan@fark.se
så återkommer vi till dig. Så ansöker du Jobbnummer
9912216