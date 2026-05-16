Chaufför / Biltransportör
Bilsmidigt AB / Logistikjobb / Upplands Väsby
2026-05-16
Vill du ha ett flexibelt jobb där du får köra bil, ta ansvar och vara en viktig del av ett växande företag?
Bilsmidigt AB är en digital bilhandlare som vill göra det lika enkelt att köpa eller sälja en bil som att beställa en matkasse online. Vi växer snabbt och söker nu fler chaufförer som vill vara med på vår resa.
Det här är en perfekt roll för dig som gillar att köra bil, ta eget ansvar och vill ha ett jobb där ingen dag är den andra lik. För rätt person finns mycket goda möjligheter att utvecklas vidare inom företaget, få fler körningar, större ansvar och förbättrad ersättning över tid.
Om rollen
Som chaufför hos oss arbetar du med transporter av bilar mellan våra anläggningar, kunder och samarbetspartners. Du blir ofta den person som representerar Bilsmidigt vid leverans eller upphämtning hos kund, vilket gör att service, ansvar och punktlighet är mycket viktigt.
Arbetet är varierande och passar dig som är självgående, flexibel och lösningsorienterad. Oväntade situationer kan uppstå under körningar, och därför värdesätter vi personer som kan tänka själva, lösa problem och hålla kunden uppdaterad på ett professionellt sätt.Publiceringsdatum2026-05-16Dina arbetsuppgifter
Som chaufför kommer du bland annat att arbeta med att:
Planera och boka veckans körningar i samråd med vårt team
Transportera bilar mellan våra olika anläggningar
Leverera bilar till kunder runtom i Sverige
Hämta upp bilar från kunder, leverantörer och samarbetspartners
Uppdatera kunder under resans gång och planera ankomsttider
Testa kunders bilar enligt testprotokoll vid upphämtning
Dokumentera eventuella avvikelser, skador eller brister
Lösa oväntade problem som kan uppstå under körningar
Transporterna sker oftast genom bilkörning, men ibland förekommer även resor med buss, tåg eller flyg.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg bakom ratten, har ett positivt bemötande och gillar att ta ansvar. Du behöver vara punktlig, strukturerad och kunna hantera kundkontakt på ett professionellt sätt.
För att passa i rollen behöver du:
Ha B-körkort för manuell bil
Ha god körvana
Ha tillgång till egen bil för att kunna ta dig till vårt logistikcenter
Kunna ta minst 4 körningar per vecka
Vara flexibel och tillgänglig för körningar på obekväma arbetstider
Kunna arbeta kvällar, nätter och tidiga morgnar vid längre körningar
Ha ett tomt belastningsregister från Polisen
Vara punktlig, strukturerad och ansvarstagande
Ha ett serviceinriktat och positivt bemötande mot kunder
Använda mobiltelefon på ett ansvarsfullt, trafiksäkert och lagligt sätt under körning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av biltransport, kundkontakt, logistik, ruttplanering eller liknande arbete.
Utvecklingsmöjligheter
Hos oss finns goda möjligheter att växa med tiden, både i ansvar, arbetstid och ersättning.
Rollen börjar som en timanställning, men för rätt person finns möjlighet att få fler körningar, större ansvar och på sikt växa in i en mer central roll inom vår logistikverksamhet.
Det kan exempelvis handla om ansvar för leveranser, ruttplanering, kundkontakt, test av bilar, koordinering av andra chaufförer eller andra roller inom Bilsmidigt.
Vi värdesätter personer som är självgående, pålitliga och lösningsorienterade. Den som visar hög tillgänglighet, god kvalitet och tar ansvar har mycket goda möjligheter att utvecklas vidare inom företaget.
Anställning och ersättning
Tjänsten börjar som en timanställning med lön på 130 kr per timme inklusive semesterersättning.
För rätt person finns mycket goda möjligheter till löneutveckling, fler körningar och utökat ansvar över tid. Vi är ett växande företag där personer som visar ansvar, tillgänglighet och hög kvalitet snabbt kan få större förtroende och bättre villkor.
Arbetet innebär ofta varierande arbetstider, inklusive kvällar, nätter och tidiga morgnar vid längre körningar. Därför passar rollen dig som är flexibel, gillar att köra bil och vill ha ett jobb där du får ta ansvar.
Vårt logistikcenter ligger avsides från kommunaltrafik, vilket innebär att tillgång till egen bil är ett krav.
Varför jobba hos Bilsmidigt?
Hos oss får du mer än bara ett chaufförsjobb. Du blir en viktig del av ett familjärt växande bolag där du får ta ansvar, träffa kunder och bidra till att skapa en smidig bilaffär för människor runtom i Sverige.
Vi tror på att ge ansvar till personer som visar driv, pålitlighet och problemlösningsförmåga. Många roller hos oss växer fram genom att rätt person visar vad den går för.
Det här är därför en bra möjlighet för dig som vill komma in i ett expansivt företag och utvecklas tillsammans med oss.Så ansöker du
Känns detta som ett jobb för dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Bilsmidigts fortsatta resa.
Vi ser fram emot din ansökan!
OBS! Ansökan sker digitalt. Eventuella frågor besvaras endast via e-post: jobb@bilsmidigt.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
