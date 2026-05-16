Vi söker fler stjärnor inom städ & fönsterputs Göteborg
2026-05-16
Älskar du känslan av skinande rena hem, blanka fönster och nöjda kunder? Då kanske du är den vi söker till Petersen Clean AB
Vi är ett personligt serviceföretag i Göteborg som växer snabbt och söker nu fler medarbetare inom både städning och fönsterputs.
Om jobbet
Du kommer främst arbeta med:
Hemstädning
Kontorsstädning
Fönsterputs
Storstädningar vid behov
Flyttstädning vid behov
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor ute hos våra kunder runt om i Göteborg med omnejd. Vi transporterar oss till kunderna med företagets bilar.
Vi söker dig som:
Är noggrann och har öga för detaljer
Är ansvarstagande och punktlig
Vill utvecklas
Tycker om att ge bra service
Kan arbeta i team men också självständigt
Har B-körkort (starkt meriterande)
Talar svenska
Tidigare erfarenhet inom städ eller fönsterputs är meriterande - men rätt personlighet och vilja att lära sig är viktigast för oss. För rätt person finns stora utvecklings möjligheter. Tjänsten är en provanställning som börjar med 80% och kommer övergå till en tillsvidare anställning samt högre tjänstgöring efter sommaren.
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande företag
Du är försäkrad genom Fora
Arbetar enligt kollektivavtalets riktlinjer
Trevliga kunder och härliga kollegor
Professionella arbetsredskap och produkter
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Ett företag som arbetar med utveckling, kvalitet och långsiktighet
Utgångspunkt: Göteborg / Västra Frölunda (Vi startar och avslutar våra arbetsdagar i Västra Frölunda
Start Omgående eller enligt överenskommelse
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:jobb@petersenclean.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
9912232