Lokalvårdare

QSF AB / Städarjobb / Uppsala
2026-02-18


Quality Städ & Flytt söker fler medarbetare inom lokalvård - främst flyttstädning
Tillträde: Omgående
Quality Städ & Flytt fortsätter att växa och vi söker nu 5-10 nya medarbetare till vårt team inom lokalvård, med huvudinriktning på flyttstädning. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Du trivs med att arbeta självständigt men även i team, och du sätter alltid kvalitet och kundnöjdhet i fokus.
Vi erbjuder:
Trygg anställning i ett växande företag
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Varierande arbetsuppgifter
Omgående start

Publiceringsdatum
2026-02-18

Kvalifikationer
Erfarenhet av städning är meriterande, särskilt flyttstädning
God arbetsmoral och vilja att lära sig
Körkort är ett plus men inget krav
Serviceinriktad och noggrann

Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag , rekrytering sker löpande och tillträde är omgående.
Välkommen till Quality Städ & Flytt!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@qsf.se

Arbetsgivare
QSF AB (org.nr 559536-8043)
Marknadsgatan 5 D (visa karta)
754 45  UPPSALA

Jobbnummer
9751006

