Beredskapsstrateg till Trollhättans Stad
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2026-06-08
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Beredskapsstrateg till Trollhättans Stad
Vill du vara med och stärka Trollhättans motståndskraft och bidra till ett tryggare samhälle?
Omvärldsläget har förändrats. Kraven på kommuners förmåga att hantera kriser, störningar och höjd beredskap ökar. Trollhättans Stad söker därför en engagerad och utvecklingsorienterad beredskapsstrateg som vill vara med och bygga en robust kommun för dagens och morgondagens utmaningar.
Hos oss får du en nyckelroll i arbetet med civil beredskap, krisberedskap och totalförsvar. Du arbetar nära kommunledning, förvaltningar, kommunala bolag och externa samverkansparter för att säkerställa att kommunen kan upprätthålla samhällsviktig verksamhet även under påfrestande förhållanden.Publiceringsdatum2026-06-08Beskrivning
Som beredskapsstrateg ansvarar du för att samordna, utveckla och följa upp kommunens arbete inom civil beredskap. Du bidrar till att omsätta nationella mål och krav till praktiska lösningar som stärker kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar.
Du arbetar både strategiskt och operativt och är ett viktigt stöd till kommunens verksamheter i frågor som rör krisberedskap, kontinuitetshantering och totalförsvar.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Samordna och utveckla kommunens arbete med civil beredskap och krisberedskap.
Leda och stödja arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.
Utveckla kommunens kontinuitetshantering och förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.
Delta i utvecklingen av kommunens totalförsvarsplanering.
Planera, genomföra och utvärdera utbildningar och övningar.
Samordna arbete med beredskapsplaner, styrdokument och rutiner.
Stödja förvaltningar och bolag i beredskapsrelaterade frågor.
Medverka i kommunens krisledningsorganisation vid samhällsstörningar.
Följa utvecklingen inom området och omsätta nya krav och förutsättningar till lokal verksamhet.
Bidra till utvecklingen av kommunens arbete med beredskapslager och försörjningsberedskap.
Delta i och utveckla samverkan inom Fyrbodal samt med länsstyrelse, region, myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom samhällsskydd, säkerhet, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom krisberedskap, civil beredskap, totalförsvar, säkerhet eller samhällsskydd.
God kunskap om offentlig verksamhet och dess förutsättningar.
Förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Kommunal verksamhet.
Arbete enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser.
Kontinuitetshantering.
Totalförsvarsplanering.
Säkerhetsskydd.
Risk- och sårbarhetsanalyser.
Övningsverksamhet och utbildning.
Samverkan mellan offentliga aktörer och näringsliv.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strategisk och analytisk.
Självständig och initiativrik.
Strukturerad och kvalitetsmedveten.
Relationsskapande och samverkansinriktad.
Pedagogisk och kommunikativ.
Du har lätt för att skapa förtroende, leda processer och få människor att arbeta mot gemensamma mål. Du trivs med att driva utvecklingsarbete och kan växla mellan långsiktig planering och operativt stöd när situationen kräver det. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Vi erbjuder
Hos Trollhättans Stad får du möjlighet att arbeta med frågor som är avgörande för samhällets säkerhet och motståndskraft. Du blir en del av ett engagerat team där utveckling, samverkan och samhällsnytta står i fokus.
Tillsammans stärker vi kommunens förmåga att hantera framtidens utmaningar – i vardag, kris och ytterst krig.
Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor. Tillsammans hjälps vi alltid åt för att lösa uppdraget, det stärker oss, skapar arbetsglädje och ökar vår gemenskap. Vi kan erbjuda dig ett spännande och varierande arbete med frihet under ansvar och generösa möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning inom olika områden.
Vi är måna om att vi ska må bra och erbjuder friskvårdsbidrag och förmånliga träningskort på flera olika träningsanläggningar. Dessutom erbjuds friskvård på arbetstid.
Anställningsinformation
Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras före anställning.
Tjänsten innebär beredskapstjänstgöring i egenskap av TIB, Tjänsteperson i beredskap.
Intervjuer kan komma att genomföras löpande under rekryteringstiden.
Välkommen med din ansökan och bidra till ett tryggare och mer robust Trollhättan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Säkerhetschef
Joakim Gerborn 0520-497647 Jobbnummer
9953632