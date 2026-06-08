Biträdande rektor Sjuntorpsskolan -Upphärads skolan
Trollhättans Kommun / Pedagogchefsjobb / Trollhättan Visa alla pedagogchefsjobb i Trollhättan
2026-06-08
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Vill du vara med och leda våra skolenheter Sjuntorpsskolan och Upphärad skola tillsammans med skolornas två rektorer? Är du en strukturerad, handlingskraftig och relationsskapande ledare som drivs av att omsätta visioner till en välfungerande operativ vardag? Då är det dig vi söker som biträdande rektor till oss.
Sjuntorpsskolan är en F–9-skola med cirka 500 elever. I årskurs 6 ansluter elever från Upphärads skola, som är vår nybyggda F–5-skola med cirka 70 elever. Båda våra skolor har varsitt fritidshem som kompletterar skolans verksamhet.
Skolorna har väl fungerande strukturer och ett genomarbetat förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Hos oss är eleven alltid i centrum och vi vill att alla våra elever ska ha en skola där de får möjlighet att växa, utvecklas och lyckas. Vi har höga förväntningar på våra elever och utgår från att elevhälsan börjar i klassrummet. Därför lägger vi stort fokus på att tillsammans utveckla undervisningen och skapa de bästa förutsättningarna för lärande och måluppfyllelse.
Din roll
Som biträdande rektor blir du en nyckelperson i ledningen av våra båda skolor. Rollen innebär att vara ett nära stöd till rektorerna och en tydlig närvarande ledare ute i verksamheten. Samverkan mellan er tre i ledningsteamet kommer att vara avgörande för ett framgångsrikt arbete.
Du kommer att ha en viktig roll i att driva skolornas utvecklingsarbete, stödja pedagoger i deras dagliga uppdrag och säkerställa att beslut, strukturer och processer omsätts i praktiken. På Sjuntorpsskolan kommer fokus främst att ligga på pedagogisk utveckling och att coacha lärare i undervisningsnära frågor. På Upphärads skola kommer en viktig del av uppdraget vara att skapa överblick, hålla ihop verksamheten och följa upp att processer och utvecklingsarbete drivs framåt.
En personalfördelning kommer att göras mellan dig och de två rektorerna. Du kommer att vara chef för en del av personalgruppen med ansvar för bland annat medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete och lönesättning. Samtidigt arbetar vi nära varandra och stöttar varandra i såväl personalfrågor som verksamhetsutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp den dagliga verksamheten på båda skolorna.
Vara ett nära stöd till pedagoger och arbetslag i deras utveckling av undervisning och lärmiljöer.
Följa upp att rutiner, strukturer och processer genomförs och får avsedd effekt.
Delta i och driva det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med rektorerna.
Leda möten, utvecklingsprocesser och kompetensutvecklingsinsatser.
Samverka med skolornas förstelärare för att stärka undervisningens kvalitet.
Stödja och utveckla fritidshemmens verksamhet.
Delta aktivt i rekrytering och organisering av verksamheten, inklusive stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd.
Hantera personalärenden och genomföra professionella samtal, även när situationer kräver tydlighet och mod.
Dina förmågor
Vi söker en trygg och engagerad ledare med ett genuint intresse för människor, lärande och skolutveckling.
Du har pedagogisk erfarenhet, gärna från grundskolan, och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete, projekt eller team. Det är meriterande om du har haft en ledande roll inom pedagogisk verksamhet, exempelvis som arbetslagsledare, förstelärare eller motsvarande.
För att lyckas i uppdraget ser vi att du:
Har god kunskap om skollag, läroplaner och övriga styrdokument.
Är självgående och initiativrik, samtidigt som du har gott omdöme och vet när frågor behöver förankras eller lyftas vidare.
Är trygg i ditt ledarskap och vågar agera, fatta beslut och hantera utmanande situationer.
Har god analytisk förmåga och kan omsätta resultat och data till konkreta utvecklingsinsatser.
Är strukturerad och har förmåga att skapa ordning och följa upp att beslut genomförs.
Är lösningsorienterad och ser möjligheter snarare än hinder.
Kommunicerar tydligt, ger konstruktiv återkoppling och bygger förtroendefulla relationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och din förmåga att komplettera ledningsteamet samt bidra till skolornas kultur och fortsatta utveckling.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med god arbetsmoral, stort engagemang, goda relationer och stabila grundstrukturer. För rätt person är detta en fantastisk möjlighet att utvecklas som skolledare. Du får möjlighet att växa i rollen och på sikt förberedas för ett framtida rektorsuppdrag inom Trollhättans Stad. Om du inte redan är utbildad rektor kommer du erbjudas möjlighet att genomföra det statliga rektorsprogrammet.
Tillsammans med engagerade kollegor, förstelärare och rektorer får du möjlighet att påverka och utveckla våra skolor i de spännande utvecklingsområden som ligger framför oss.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsinformation
Anställningsintervjuer sker fortlöpande under hela ansökningsperioden. Intervjuer och anställning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
)
461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Rektor
Malin Ernelin 0520-496263 Jobbnummer
9953638