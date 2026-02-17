Lokalvårdare
2026-02-17
Åsele är en plats som är perfekt belägen mellan kust och fjäll i Södra Lappland. Vi på Åsele kommun får det självklara i våra invånares vardag att fungera som till exempel att: vatten och värme levereras, vägarna plogas, våra äldre tas väl om hand och grundskolebarnen får sin utbildning. Vi gör skillnad för alla som lever, vistas och verkar i Åsele.
Platsen Åsele kommun innefattar ett 4235 km2 stort naturskönt landområde som har över femtio naturreservat och en nationalpark. Området ingår vintertid som renbetesland för två samebyar. Det som lockar besökare till Åsele, förutom natur och friluftsliv, är anrika Åsele Marknad, en av Sveriges största sommarmarknader.
Åsele kommun (Sjeltien tjïelte på sydsamiska) är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vill du vara med och utveckla Åsele - framtidens inlandsbygd?
Vikarie Lokalvården i Fredrika
Vi söker en vikarie till lokalvården i Fredrika för perioden 7/4-30/4-2026 då ordinarie lokalvårdare ska ha semester.
Tjänsten är deltid och innefattar lokalvård i fredrika förskola och skola.
Skolmatsalen, hemtjänsten, kommunförrådet och gymnastiksal.
Därav behövs utdrag ur belastningsregistret från polisen innan påbörjad arbetsperiod.
Inskolning sker på plats av ordinarie personal och instruktioner finns skriftligt tillgängliga på arbetet.
Inskolning sker på plats av ordinarie personal och instruktioner finns skriftligt tillgängliga på arbetet.
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åsele kommun
(org.nr 212000-2791) Arbetsplats
Teknik och anläggning Kontakt
Erica Sjölander 0725172844 Jobbnummer
9747168