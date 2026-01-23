Lokalvårdare
2026-01-23
Hos oss på Destination Apelviken blir du en del av något mer än bara en arbetsplats. Här möts vi av havets lugn, kollegor som bryr sig och en miljö där gemenskapen är lika självklar som solskenet på stranden. Vi jobbar nära varandra, hjälper varandra och gör varje dag lite bättre - både för våra gäster och för oss själva!
Hos oss står Gästen i fokus, vi är stolta, ansvarsfulla och vi ser alltid till att ha det Sköj tillsammans.
Inför säsongen 2026 söker vi ansvarsfulla och positiva medarbetare till vårt team som arbetar med lokalvård.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Städa och hålla ordning i våra stugor, lägenheter, hotellrum och servicehus.
Säkerställa att våra gäster får en trivsam och ren miljö
Påfyllning av material samt rapportering av eventuella fel
Vi söker dig som:
Är noggrann och gillar ordning och reda
kan arbeta självständigt eller i team samt ta ansvar
Har ett glatt humör och ett servicetänk
Trivs med ett aktivt arbete där dagarna går snabb
Vi erbjuder:
Arbete i en vacker miljö nära havet
En arbetsplats där vi jobbar aktivt med vårt hållbarhetsarbete
Ett härligt och stöttande arbetslag
Varierande arbetsuppgifter
Introduktion och upplärning - erfarenhet av lokalvård är en merit men inget krav
Arbetstiden är förlagd huvudsakligen till dagtid men kvälls- och helgarbete förekommer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Destination Apelviken AB
(org.nr 556246-2704), http://www.apelviken.se
Sanatorievägen 4 (visa karta
)
432 53 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
