Lokalvårdare
2026-01-21
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Visa alla jobb hos Eko Städspecialisten i Uppsala AB i Uppsala
Eko städspecialisten är ett serviceinriktat städföretag som håller till i Uppsala med omnejd. För oss är det viktigt att det jobb vi gör håller en hög kvalitet och utförs på ett sätt som tar hänsyn till vår miljö. Vi utför arbeten främst inom byggstäd, företagsstäd, flyttstäd och trappstäd. Vi söker en medarbetare för ett vikariat till och med 31 mars 2026 med start omgående och möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som drivs av kvalitet, och är noggrann och engagerad i ditt arbete. Du är positiv och trivs med att vara företagets ansikte utåt mot kund. Du är flexibel, pålitlig och tycker om fysiskt arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper men det är meriterande om du har relevant utbildning inom lokalvård, såsom PRYL och/eller SRY. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket. B-körkort är meriterande.
Arbetstiden är förlagd på kvällstid måndag-söndag, 4 timmar/dag, tjänstgöring varannan helg.
Vi tillsätter tjänsten omgående så kom in med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: ledigajobb@ekostadspecialisten.se Arbetsgivarens referens
Adil Omercevic ledigajobb@ekostadspecialisten.se 079-340 61 68 Jobbnummer
