Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Söker två tjänster inom lokalvården på Töcksfors skola. Två heltider varav ett vikariat och en tillsvidare tjänst.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare på Töcksfors skola ingår du i en arbetsgrupp som ansvarar för den dagliga städningen av skolans lokaler. Arbetet innebär att kunna arbeta självständigt men även kunna samarbeta i ett arbetslag.Kvalifikationer
Meriterande SRY utbildning eller liknande.
Erfarenhet av lokalvård.
Förstå muntlig och skriftliga instruktioner.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag från belastningsregistret kommer att krävas.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
