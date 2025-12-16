Lokalvårdare
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Arbetsuppgifter
Vill du vara en nyckelperson som bidrar till en ren och trivsam miljö för både medarbetare och medborgare? Är du en person som gillar att ta ansvar och känner stolthet över att skapa en arbetsmiljö där alla kan trivas och prestera på topp? Då är denna tjänst som lokalvårdare hos Malung-Sälens kommun något för dig! Vi söker en engagerad och noggrann medarbetare till vårt team, med start enligt överenskommelse.
Som lokalvårdare kommer du att ha ett stort ansvar för att hålla kommunens lokaler rena och fräscha. Du kommer att utföra städning av skolsalar, grupprum, kontor, mötesrum, korridorer, toaletter och andra typer av kommunala lokaler. Du kommer att arbeta självständigt och vara en viktig del av vår verksamhet, där din insats bidrar till en trivsam och säker miljö för alla.
I din roll får du en central funktion där du ansvarar för att skapa en ren och fräsch arbetsmiljö i våra lokaler. Arbetsuppgifterna varierar, och du kommer att arbeta med allt från städning av skollokaler till fönsterputsning och golvvård. Din insats kommer att ha en direkt påverkan på hur våra medarbetare och besökare upplever sina arbetsdagar, ett rent och välvårdat arbetsutrymme är grundläggande för trivsel och välmående.Dina arbetsuppgifter
* Daglig städning av alla typer av kommunala lokaler.
* Fönsterputsning, storstädning och golvvård.
* Hantering av städmaterial och maskiner.
* Rapportera eventuella fel och skador på lokaler och utrustning.
Arbetet som lokalvårdare är också ett socialt arbete där du kommer att ha mycket kontakt både internt och externt i kommunens verksamheter. Du har eget ansvar för planering och utförande av ditt arbete, vilket ger dig stor frihet i hur du organiserar dina arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta både i grupp och självständigt.
För närvarande söker vi en lokalvårdare till södra kommundelen, till pooltjänsten. Pooltjänst innebär att du hoppar in och jobbar för kollegor som är sjuka eller lediga. Du utför också extraarbeten som flytt- bygg- och storstädning samt golvvård m.m. Tjänsten kräver körkort klass B! Att kunna hantera ändringar av arbetsuppgifter med kort varsel är också ett krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att ta initiativ, ser vad som behöver göras och tar tag i det. Du har ett öga för detaljer, planerar ditt arbete på ett strukturerat sätt och trivs med att arbeta självständigt. Du har en hög arbetsmoral, är ansvarstagande och känner stolthet över det arbete du utför. För oss är det viktigt att du har en vilja att lära och utvecklas, och att du är flexibel och positiv inför nya utmaningar, även när arbetsuppgifterna varierar beroende på behov.
Erfarenhet från städning eller serviceyrken är meriterande, men det är din vilja att lära och utvecklas som är allra viktigast. Du behärskar svenska i tal och skrift, och har datavana för att kunna använda våra interna datasystem för beställning och kommunikation. B-körkort är ett krav, likaså att kunna hantera ändringar av arbetsuppgifter med kort varsel. Om du har erfarenhet av att köra skurmaskin eller innehar en städutbildning är det ett plus.
Vi erbjuder en arbetsplats där ditt arbete gör skillnad och där du får möjlighet att utvecklas. Här får du en flexibel och varierad arbetsmiljö med ett stort fokus på service och ansvarstagande. Arbetet utförs helgfri måndag till fredag. Om du är självgående, lösningsfokuserad och social, kommer du att trivas hos oss.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!

Ersättning
Månadslön
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
