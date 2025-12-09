Lokalvårdare
2025-12-09
Vi söker en noggrann och pålitlig lokalvårdare som kan hjälpa oss att hålla vår lagerlokal ren och trivsam. Arbetet omfattar både städning i lagermiljö och skötsel av en mindre personaltoalett.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Dammsugning och moppning av lagergolv
Tömning av sopkärl och återvinning
Rengöring av ytor, hyllor och kokvrå
Städning av toalettutrymme (toalett, handfat, speglar, påfyllning av förbrukningsmaterial)
Vi söker dig som
Är noggrann och strukturerad
Har erfarenhet av lokalvård (meriterande men inget krav)
Kan arbeta självständigt
Har möjlighet att arbeta på flexibla tider
Lokalen ligger i närheten av Odenplan med goda kommunikationer.
We are looking for a meticulous and reliable cleaner who can help us keep our warehouse space clean and pleasant. The work includes both cleaning in a warehouse environment and maintaining a small staff restroom.
Tasks include:
Vacuuming and mopping warehouse floors
Emptying waste bins and handling recycling
Cleaning surfaces, shelves, and a small kitchenette
Cleaning the restroom (toilet, sink, mirrors, and refilling consumables)
We are looking for someone who:
Is thorough and well-organized
Has experience in cleaning (an advantage but not required)
Can work independently
Is able to work flexible hours
The premises are located near Odenplan with excellent public transport connections. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Per e-post
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare".
Ismg (International Sales And Marketing Group) A
