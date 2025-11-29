Lokalvårdare
Lokala Tjänster Cajp AB / Städarjobb / Eskilstuna Visa alla städarjobb i Eskilstuna
2025-11-29
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lokala Tjänster Cajp AB i Eskilstuna
Vi på Lokala Tjänster söker en engagerad och självgående lokalvårdare till vårt team. Är du en person som trivs med varierande arbetsuppgifter, har hög arbetsmoral och gillar att ge god service? Då kan du vara den vi söker!
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat lokalvård, hemstädning, flyttstädning och fönsterputsning.
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet av ovan nämnda arbetsuppgifter
Hög arbetsmoral och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
B-körkort för manuell bil
God kommunikationsförmåga och ett trevligt bemötande
Vi erbjuder:
En varierad och aktiv arbetsdag
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom företaget
Tjänsten gäller timmar vid behov och vi rekryterar löpande - det är en fördel om du kan börja omgående.
Lön och förmåner enligt gällande kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: ansokan@lokalatjanster.se Arbetsgivare Lokala Tjänster Cajp AB
(org.nr 559114-2632)
Langsgatan 8 (visa karta
)
632 21 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9621120