Lokalvårdare

FNS Städ AB / Städarjobb / Fagersta
2025-10-10


FNS Städ ABA är ett företag inom Lokalvård/hushållsnäratjänster. Vi har tydliga värderingar för hur vi jobbar. För att passa hos oss är det viktigaste att du är noggrann, flexibel, lojal och pålitlig. Våra kunder anlitar oss för att få hjälp med städning i hemmet- och nu behöver vi fler kollegor som brinner för ordning och trivsel.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (ett krav, då du behöver köra mellan kunder)
Talar och förstår svenska eller engelska
Är punktlig, självgående och har god känsla för service
Tidigare erfarenhet av städning är meriterande men inte ett krav

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: joanna@fnsstad.se

Arbetsgivare
FNS Städ AB (org.nr 559281-3421)
Sturevägen 11 (visa karta)
737 42  FAGERSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Joanna Lundberg
joanna@fnsstad.se

Jobbnummer
9550861

