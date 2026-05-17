Vi söker röjare på Säsongsanställning

Infra Skötsel i Småland AB / Skogsbrukarjobb / Vetlanda
2026-05-17


Säsongsarbete inom röjning och järnvägsunderhåll
Om Infra Skötsel i Småland AB
Infra Skötsel i Småland AB arbetar med drift, underhåll och röjningsarbeten inom infrastrukturmiljöer i södra Sverige. Vår kärnverksamhet är att skapa säkra och framkomliga miljöer längs järnväg, vägar och andra samhällsviktiga anläggningar. Vi utför bland annat slyröjning, trädfällning, vegetationskontroll, spårnära underhåll och olika typer av mark- och säkerhetsarbeten. Arbetet sker alltid utomhus, ofta i terräng och i miljöer där säkerhet och noggrannhet är avgörande. Vi arbetar både dagtid och vid behov kväll, natt och helg för att anpassa oss till trafikpåverkan och kundernas driftfönster.

2026-05-17

Dina arbetsuppgifter
• Röjningsarbeten längs järnväg och vägar
• Slyröjning, trädfällning och vegetationskontroll
• Underhållsarbete på och kring järnväg
• Arbete i terräng och utomhusmiljö året runt
• Följa säkerhetsrutiner och arbeta i team i säkerhetsklassade miljöer

Kvalifikationer
• B-körkort
• God fysik och förmåga att arbeta utomhus i alla väder
• Flexibilitet att arbeta kväll, natt och helg vid behov
• Noggrannhet och hög säkerhetsmedvetenhet
Meriterande
• Röjsågsbevis RA
• Motorsågskörkort A/B/C
• Tillsyningsman järnväg
• SOS-ledare järnväg
• Arbete på väg (APV 1.1-3.0)
• Erfarenhet av röjning, anläggning eller järnvägsarbete
Arbetstider
• Dagtid förekommer
• Kvälls-, natt- och helgarbete förekommer beroende på uppdrag
Anställningsform
• Säsongsanställning
• Start: Enligt överenskommelse
• Slutdatum: 1 oktober
Vem vi söker
Vi söker dig som är ansvarstagande, säkerhetsmedveten och trivs med fysiskt arbete i utomhusmiljö. Du är flexibel, kan arbeta både självständigt och i team och har en vilja att bidra till säkra och välskötta infrastrukturmiljöer.

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: infraskotselismalandabmail.com
Ange gärna vilka utbildningar och behörigheter du har. Urval sker löpande.

Jobbnummer
9912459

