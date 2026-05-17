Account Manager Ventilation - Lindab
Next u AB / Säljarjobb / Karlstad
2026-05-17
Ditt nya jobb
Nu söker vi förstärkning till vårt ventilationsteam i Region Öst, som omfattar Örebro/Karlstad.
Som distriktssäljare på Lindab ansvarar du för proaktiv försäljning och affärsutveckling i ditt distrikt. Du bearbetar och utvecklar kundrelationer med både befintliga och nya kunder, framför allt inom föreskrivande led samt ventilationsföretag i bygg- och fastighetsbranschen.
Här får du arbeta med högkvalitativa lösningar i ett branschledande företag med starkt varumärke, hög kompetens och ett välutvecklat erbjudande.
Du har ett stort eget ansvar för att planera, genomföra och följa upp din bearbetning av distriktet. Målet är att effektivt utveckla både gamla och nya affärsrelationer och skapa långsiktigt värde för kunderna.
Till din hjälp har du Lindabs etablerade proffsbutiker med lager och välutvecklad logistik, samt centrala supportfunktioner som hjälper dig att vara effektiv och säkerställa hög tillgänglighet för kunderna.
I regionen har ni ett gemensamt intresse av att driva försäljningen framåt, men med olika ansvarsområden. Ditt fokus är att representera Lindab ute på fältet hos både befintliga och nya kunder - kort sagt hos alla som planerar, föreskriver eller installerar ventilationslösningar.
Kunderna varierar i storlek och har olika behov, förutsättningar och utmaningar. Därför är det viktigt att du är duktig på att skapa en grundlig förståelse för kundernas organisation, verksamhet och behov. Du bygger och underhåller affärsrelationer på flera nivåer och arbetar långsiktigt för att bli en självklar samarbetspartner.
Du kommer att ingå i teamet för Försäljningsregion Öst och planerar självständigt dina resor och kundmöten. Du har din försäljningschef som coach och stöd, samtidigt som du samarbetar med kollegor runt om i Sverige.Publiceringsdatum2026-05-17Profil
Du har en stark kommunikationsförmåga och är strukturerad, engagerad och målinriktad.
Du har en god social förmåga och känner dig bekväm både i kontorsmiljö och på arbetsplats.
Du är handlingskraftig och van vid att arbeta självständigt men uppskattar också att ingå och utvecklas i ett team.
Du är driven, pålitlig och ansvarsfull och finner motivation i utmaningar.
Du är trygg i uppsökande försäljning och har ett stort intresse för att driva dina affärer.
Du vill vara en stolt representant för Lindab och våra högkvalitativa lösningar.
Förmåga att analysera försäljningsdata och kundbeteenden.
Hantera flera kunder och projekt samtidigt.
Kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav för denna tjänst, då du stor del av din tid kommer kommunicera med våra kunder. Vi ser gärna också att du har goda kunskaper i engelska och B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Här får du en nyckelroll i ett stabilt och expansivt bolag där du har stora möjligheter att påverka din region och dess utveckling.
Vi erbjuder en organisation med korta beslutsvägar, tydlig framtidsambition och en kultur som präglas av engagemang, samarbete och ansvarstagande.
Hos oss kombineras affärsdriv med ett jordnära och inkluderande klimat - där hållbarhet, långsiktighet och stolthet över det vi gör är en självklar del av vardagen.
Välkommen att bli en del av vår fortsatta resa!
Lindab samarbetar i denna process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob HemvikJakob.hemvik@higher.nu
0707-949950
Lindab Sverige AB
Lindab Sverige AB är det svenska försäljningsbolaget inom den internationella Lindab Koncernen. Vi är ca 230 anställda fördelade över våra 31 olika siter i Sverige från Malmö i söder till Luleå i norr. Vi värdesätter en trygg och säker arbetsmiljö och är måna om att du ska kunna fortsätta vidarutvecklas och hitta din nästa utmaning inom bolaget eller koncernen. Vi tror på ett gediget kundmöte och att vår expertis bidrar till ett bättre klimat. På Lindab Sverige kan vi även stolt säga att vi är certifierad enligt Great place to Work.
9912440