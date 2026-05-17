Barnskötare/ Elevresurs
2026-05-17
Vill du jobba på en skola som har:
• god stämning med ett öppet och välkomnande klimat
• goda elevresultat
• max 27 elever i klasserna
• engagerad och duktig personal
• välfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutiner
• inkluderande förhållningssätt
• gemensamma regler som skapar trygghet och studiero
• god ekonomi där vi prioriterar verksamheten
• friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
• trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden
Vi söker nu en barnskötare och elevresurs till blivande åk 1. Tidsbegränsad anställning ht 2026 med möjlighet till förlängning under vårterminen 2027.
Vi söker dig som är erfaren, engagerad och positiv barnskötare som når goda resultat med dina elever och arbetar med ett tydligt specialpedagogiskt perspektiv där inkludering och delaktighet är två nyckelbegrepp. Du som söker jobbet har erfarenhet sedan tidigare som barnskötare i förskoleverksamhet eller grundskola. Du är lyhörd för elevernas och verksamhetens behov och har lätt att anpassa dina arbetssätt till elevers alla olika förutsättningar. Du är en god förebild för elever och personal och din värdegrund stämmer väl överens med Västbergaskolans. Du har god förmåga att samarbeta och kommunicera med elever, vårdnadshavare och personal på skolan. Du följer gemensamma överenskommelser och vill delta i Västbergaskolans utvecklingsarbete.
Som person är du en tydlig pedagogisk ledare, innehar ett lugn och har verktyg att hantera den insats som krävs av en barnskötare och elevresurs. Du behöver kunna identifiera dig med dessa fyra egenskaper, engagerad, metodisk, kreativ och trygg för att ge våra elever den bästa chansen att lyckas i sin skolgång.
Tjänsten kommer att innebära att du stödjer elev i undervisning under förmiddagen och att du sedan jobbar på fritids på eftermiddagen i blivande åk 1. Du kommer att samarbeta tillsammans med en mentor i klassen och utifrån mentorns planering följa och stödja eleven i hens lärande.
Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld lova dig ett spännande uppdrag i en mycket välfungerande skola med positiva, engagerade och skickliga pedagoger.
Tillträde 12/8 2026.
Välkommen med din ansökan!
