Speciallärare till Alexandraskolan
2026-05-17
Vill du göra skillnad på riktigt? Vi söker en passionerad speciallärare till Alexandraskolan.
Brinner du för att hitta nycklarna till varje elevs unika utveckling? Söker du en arbetsplats där ditt engagemang gör märkbar skillnad varje dag, och där korta beslutsvägar ger dig stort utrymme för kreativitet och egna initiativ?
På Alexandraskolan ser vi varje individ. Vi letar efter dig som är en trygg och driven relationsbyggare och som vill bli en integrerad del av vårt fantastiska, mindre kollegium. Hos oss får du möjlighet att forma en nära och individanpassad lärmiljö för elever som behöver det där lilla extra stödet för att blomstra.
Ditt uppdrag hos oss
Som speciallärare hos oss har du en central och betydelsefull roll i vår skola. Du arbetar med att hjälpa och lyfta elever i årskurserna F-6, både genom direkta insatser i och utanför klassrummet.
I rollen kommer du att:
Analysera och kartlägga elevers behov och utarbeta konkreta, framgångsrika strategier för deras kunskapsmässiga och sociala utveckling.
Samarbeta nära klasslärare, fritidshem och skolledning för att skapa en helhetssyn kring eleverna och utveckla undervisningen utifrån Skolverkets styrdokument.
Tänka utanför boxen och använda kompensatoriska lärverktyg och digitala resurser (IKT) för att göra lärandet tillgängligt och lustfyllt.
Bidra till vår gemensamma resa genom kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte i ett starkt och stöttande team.
Vem är du?
Vi söker en engagerad och legitimera speciallärare som sätter elevernas bästa i absolut första rummet. Du har ett coachande och lösningsfokuserat förhållningssätt samt förmågan att möta elever, vårdnadshavare och kollegor på ett kommunikativt och förtroendeingivande sätt.
Krav: Lärarlegitimation med behörighet som speciallärare.
Egenskaper: Du är flexibel, strukturerad och trygg i din yrkesroll. Ett lågaffektivt och inkluderande bemötande är en självklarhet för dig.
Meriterande: Det är en stor fördel om du har utbildning inom eller erfarenhet av montessoripedagogik, då det är en stark inspirationskälla för vår verksamhet. Erfarenhet inom yrket är meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad att bidra med din energi och färska kunskap!
Om oss: En unik skola i hjärtat av Göteborg
Montessoriskolan Alexandra är en liten, personlig och fristående grundskola med cirka 60 elever i åk F-6 samt fritidsverksamhet. Vi drivs av en ideell stiftelse utan vinstintresse, vilket innebär att alla resurser går direkt till att skapa bästa möjliga skola för våra barn.
Vi är stolta över vår judiska profil och montessoriprofil, och hos oss möts elever och personal med olika bakgrunder och trosinriktningar i en varm miljö som präglas av mångfald och inkludering. Vår skola har ett helt unikt läge i centrala Göteborg (nära Doktor Fries Torg) där vi är integrerade med både en förskola och ett äldreboende - något som bidrar till fantastiska generationsmöten och en levande gemenskap.
Är du redo att bli en del av vårt team?
Om du vill göra din passion till ditt yrke och arbeta på en skola där du verkligen kan påverka, tveka inte att söka! Våra elever och kollegor ser fram emot att träffa dig.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till våra rekryteringskanaler och undanbeder oss därför bestämt all kontakt från mediesäljare, rekryteringssajter och liknande aktörer.
