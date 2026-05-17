Produktionsmedarbetare till Dala Cement | Björbo
2026-05-17
Vill du arbeta långsiktigt i en stabil och trivsam produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och tydliga rutiner står i fokus? Manpower söker nu flera produktionsmedarbetare till ett längre konsultuppdrag hos Dala Cement i Björbo, Västerdalarna. Här erbjuds ett fysiskt och praktiskt arbete i fabrik med goda möjligheter till förlängning eller anställning hos Dala Cement efter cirka 6 månader.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos Dala Cement.
Ort: Björbo, Västerdalarna
Start: Preliminärt vecka 32
Uppdragslängd: Långsiktigt konsultuppdrag, minst 6 månader med goda möjligheter till förlängning
Omfattning: Heltid, dagtid
Om Dala Cement:
"Dala Cement är från början ett familjeföretag grundat 1946. Med lång erfarenhet av prefabricerade betongelement levererar vi idag våra produkter till kunder runt om i hela Sverige och Norge. Vi tillverkar betongelementen i vår fabrik i Björbo, för att sedan transportera dem med hjälp av samarbetspartners till byggarbetsplatsen där vi eller kunden sedan står för montaget. Läs mer på: https://www.dalacement.se/
"
Om jobbet som produktionsmedarbetare hos Dala Cement
Som produktionsmedarbetare hos Manpower, ute hos Dala Cement i Björbo, kommer du att arbeta med tillverkning av prefabricerade betongelement i fabrik. Arbetet sker i formgjutna miljöer och skiljer sig från traditionellt byggarbete ute på byggarbetsplatser.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där arbetet präglas av tydliga rutiner, säkerhetstänk och fokus på kvalitet i varje moment.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Tillverkning av prefabricerade betongelement såsom väggar och balkonger
Arbete i och runt gjutformar och stora gjutbord
Montering och fästning av armeringsjärn
Hantering av armering, formväggar och verktyg
Arbete enligt ritningar, instruktioner och säkerhetsföreskrifter
Den vi söker
Vi söker dig som trivs med fysiskt arbete, tydliga arbetsmoment och som vill arbeta långsiktigt hos samma kund. Du är noggrann, ansvarstagande och har förståelse för vikten av kvalitet och säkerhet i en produktionsmiljö.
Vi ser att du har:
Goda kunskaper i svenska
Förmåga att läsa och förstå ritningar
Noggrannhet och förmåga att följa instruktioner
Intresse för praktiskt och fysiskt arbete
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Julia Höglund, via mejl: Julia.Hoglund@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
