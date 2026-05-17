Säsongsanställning logistik & truckkörning Blomsterlandet Karlskrona
2026-05-17
Blomsterlandet söker truckförare till vår butik!
Vi söker en ansvarstagande och serviceinriktad medarbetare till vår butik med fokus på logistik.
Som truckförare/gårdsmedarbetare hos oss får du en viktig roll i det dagliga flödet av varor. Du arbetar med att lossa leveranser, hantera jord och andra tyngre produkter på gården samt hjälpa till med logistiken i och runt butiken. Du bidrar till att skapa ordning, struktur och ett smidigt varuflöde för både kunder och kollegor.
Nu söker vi dig som vill arbeta säsong med omgående start.
Säsongen är i full gång och vi söker dig som vill jobba 10 timmar i veckan.
Extra vid behov kan bli aktuellt efter sommaren.
Du kommer att arbeta varierande arbetstider.
Om rollen
I rollen arbetar du främst med truckkörning och praktiskt arbete på gården. Du ansvarar bland annat för att lossa leveranser, fylla på och organisera jord, hantera varor och stötta butikens logistik i det dagliga arbetet.
Arbetet är fysiskt, varierande och kräver att du trivs med tempo, ansvar och praktiska arbetsuppgifter.
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gillar att arbeta praktiskt, ta ansvar och skapa ordning omkring dig. Du är van vid ett arbete där det händer mycket och där man behöver vara flexibel, lösningsorienterad och hjälpsam.
Du trivs i team, samarbetar gärna med kollegor och bidrar med positiv energi i vardagen. Du har ett bra kundbemötande och förstår vikten av att både kunder och kollegor får rätt hjälp i rätt tid.
Vi söker dig som har
Truckkort - krav
Erfarenhet av truckkörning
Erfarenhet av lager, logistik, butik eller gårdsarbete - meriterande
God fysik och gillar praktiskt arbete
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Är hjälpsam och sätter kunden i fokus
Trivs med tempo, varierande arbetsuppgifter och samarbete
Har gärna ett intresse för växter, trädgård eller utomhusmiljö
Praktisk information
Anställningsform:
Säsongsanställning, 10 timmar per veckan
Arbetstider: Varierande arbetstider på vardagar samt helg.
Start: Omgående.
Vi erbjuder
En säsong fylld av tempo, gemenskap och varierande arbetsuppgifter.
Du blir en del av ett företag som värdesätter engagemang, kunskap och glädje, och som tror på att skapa inspirerande butiker där både kunder och medarbetare trivs.
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och göra skillnad i ett företag som blomstrar?
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Blomsterlandet samarbetar i denn process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob HemvikJakob.hemvik@higher.nu
0707-949950
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Våra rötter
Blomsterlandet startades 1989. Vi kombinerar det stora kedjeföretagets styrka med den lokala butikens personliga engagemang. Blomsterlandet erbjuder växter för hem och trädgård samt interiörprodukter och trädgårdstillbehör.
Vår verksamhet har omkring 900 medarbetare och omsätter cirka 1,9 miljarder kronor. Blomsterlandet drivs av S-Invest Trading AB och ägs av Stena Adactum, vilka tillhör Stena-Sfären.
Väx med oss!
På Blomsterlandet får du vara en del av ett växande och passionerat team som har ett stort engagemang för allt som har med trädgård och växtliv att göra. Vi erbjuder en arbetsmiljö där kreativitet, samarbete och innovation står i centrum, och där varje medarbetare spelar en avgörande roll för vår framgång. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka och du kommer att fa en spännande, strategisk och utvecklande roll hos oss.
