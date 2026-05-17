Förskollärare till Dalbacken!
Dalbackens Friskola Ekonomisk Fören / Förskollärarjobb / Piteå Visa alla förskollärarjobb i Piteå
2026-05-17
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dalbackens Friskola Ekonomisk Fören i Piteå
Förskollärare till Dalbackens förskola - Hemmingsmark
Du söker nya möjligheter. Vi söker dig!
Vi hoppas att du vill bli en del av vår lilla och trygga förskola där närhet, engagemang och gemenskap står i centrum. Dalbackens förskola ligger i Hemmingsmark, cirka två mil utanför Piteå, med naturen runt knuten och närhet till både skog och utemiljöer som inspirerar till lek, lärande och upptäckande varje dag.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en mindre verksamhet där vi arbetar för att se varje barn varje dag och där du som pedagog har stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade kollegor. Vi värdesätter trygghet, delaktighet och ett varmt bemötande - både mellan barn, vårdnadshavare och medarbetare.
Varmt välkommen till Dalbackens förskola i Hemmingsmark!
Om verksamheten
På Dalbackens förskola arbetar vi nära varandra och skapar goda relationer i vardagen. Förskolans läge ger oss fantastiska möjligheter att använda naturen som en naturlig del av utbildningen. Vi vistas ofta ute och låter barnen utforska årstidernas växlingar, djur och insekter, växter och miljö genom lek och upptäckande.
Vår verksamhet utgår från läroplanen för förskolan och vi arbetar för att skapa en trygg, rolig och utvecklande miljö där varje barn får möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid språk, lek, kreativitet och social gemenskap samt arbetar aktivt för att barnen ska känna trygghet, nyfikenhet och lust att lära.
På Dalbackens förskola hjälps vi åt och värdesätter samarbete, engagemang och ett positivt arbetsklimat. Här finns möjlighet att komma med idéer och vara med och utveckla verksamheten tillsammans med arbetslaget.
Om jobbet
Som förskollärare hos oss är du delaktig i det pedagogiska arbetet tillsammans med dina kollegor. Du ansvarar tillsammans med arbetslaget för att planera, genomföra, dokumentera och utveckla undervisningen utifrån läroplanens mål och barnens behov och intressen.
Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg, inspirerande och lärorik vardag för barnen. Du ser vikten av goda relationer och ett nära samarbete med både kollegor och vårdnadshavare. Du är engagerad och väl insatt i barns utveckling och lärande och bidrar med dina idéer, erfarenheter och ditt positiva förhållningssätt.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en mindre verksamhet där samarbete och delaktighet är en självklar del av vardagen.Publiceringsdatum2026-05-17Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet tillsammans med arbetslaget
Arbeta utifrån förskolans läroplan och verksamhetens mål
Skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö för barnen
Dokumentera, följa upp och utvärdera barns utveckling
Samverka med vårdnadshavare och bidra till goda relationer
Ha en framträdande roll i förskolans utvecklingsarbete
Vem är du?
Vi söker i första hand dig som är legitimerad förskollärare. Du har god kunskap om förskolans läroplan och ett genuint intresse för barns utveckling, lek och lärande.
Du är trygg, engagerad och ansvarstagande samt har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare. Vi ser gärna att du är nyfiken, flexibel och vill bidra till att utveckla verksamheten tillsammans med arbetslaget.
Erfarenhet av arbete inom förskola är meriterande, liksom kunskap om pedagogisk dokumentation och språkutvecklande arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan till Dalbackens förskola! Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9912439