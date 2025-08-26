Lokalvårdare - Kontorsstädning Lund
2025-08-26
Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-26Beskrivning
Har du tidigare erfarenhet av lokalvård? Bor du i Lund eller kan tänka dig att arbeta där? Har du ett sinne för detaljer och brinner för att leverera god kvalitet? Beskriver dina bekanta dig som noggrann, social, lättlärd och lösningsorienterad person? Då kan det vara dig vi söker!
Serviceföretaget Pima söker nu medarbetare som vill arbeta med oss.
Tjänsten innefattar en provanställning med start 1/10-2025.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att genomföra daglig städ/kontorsstädning i vår kunds lokaler. Detta innefattar bland annat dammsugning, moppning, städning av toaletter och allmänna ytor.
Vi tillhandahåller all arbetsutrustning.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker:
- Har tidigare erfarenhet av lokalvård
- Är noggrann och stresstålig
- Kan arbeta självständigt.
- Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
- Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
- Kan arbeta måndag- fredag dagtid.
Meriterande
- B-körkort
- Tidigare erfarenhet av kontorsstädning
- Har renrums erfarenhet eller villig att lära sig.Anställningsvillkor
- Provanställning
- Arbetstid måndag-fredag mellan 06:00-11:00
- Lön enligt kollektivavtal
- Friskvårdsbidrag
- Vid anställning får du ta del av vår digitala utbildningsplattform
- Start 1/10 Ersättning
