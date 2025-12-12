Lokalvårdare - Kalmar
IB-RENT Städservice växer!
Vill du tillhöra vårt fantastiska gäng som tar hand om våra företagskunder runt omkring Kalmar?Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Vi söker en lokalvårdare för ett deltidsuppdrag på cirka 15 timmar i veckan.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstider: Dagtid.
Körkort är ett krav.
Du behöver kunna läsa, tala och förstå svenska.
Skicka in din ansökan via e-post till : daria@ibrent.se
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har god känsla för service
Trivs med att arbeta självständigt
Har förmågan att planera ditt arbete effektivt
Har goda kunskaper i svenska
Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav - vi utbildar dig gärna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: daria@ibrent.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KALMAR". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ib-Rent Städservice AB
(org.nr 556389-0796)
Engelska Vägen 9 (visa karta
)
393 56 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9641982