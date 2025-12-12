Lokalvårdare - Kalmar

IB-Rent Städservice AB / Städarjobb / Kalmar
2025-12-12


Visa alla städarjobb i Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Torsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos IB-Rent Städservice AB i Kalmar, Nybro, Mönsterås, Emmaboda eller i hela Sverige

IB-RENT Städservice växer!
Vill du tillhöra vårt fantastiska gäng som tar hand om våra företagskunder runt omkring Kalmar?

Publiceringsdatum
2025-12-12

Om tjänsten
Vi söker en lokalvårdare för ett deltidsuppdrag på cirka 15 timmar i veckan.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstider: Dagtid.
Körkort är ett krav.
Du behöver kunna läsa, tala och förstå svenska.
Skicka in din ansökan via e-post till : daria@ibrent.se

Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har god känsla för service
Trivs med att arbeta självständigt
Har förmågan att planera ditt arbete effektivt
Har goda kunskaper i svenska
Erfarenhet av lokalvård är meriterande men inget krav - vi utbildar dig gärna!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: daria@ibrent.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KALMAR".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ib-Rent Städservice AB (org.nr 556389-0796)
Engelska Vägen 9 (visa karta)
393 56  KALMAR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9641982

Prenumerera på jobb från IB-Rent Städservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos IB-Rent Städservice AB: