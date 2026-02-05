Lokalvårdare - deltid 25%

Trivox AB / Städarjobb / Borås
2026-02-05


Vi söker nu en lokalvårdare som kan börja arbeta omgående.
Tjänsten är till en början på 25%, vi växer snabbt i området och kommer att erbjuda fler timmar inom kort.
Arbetet består av bland annat hemstädning och kontorsstädning hos våra kunder i Borås med omnejd.

Publiceringsdatum
2026-02-05

Kvalifikationer
• B-körkort
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Förmåga att arbeta självständigt
* Ansvarstagande och noggrann
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av lokalvård/städarbete

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är punktlig, serviceinriktad och har öga för detaljer. Du trivs med ett praktiskt arbete och möter kunder på ett professionellt sätt.

Vi erbjuder
• Deltidsanställning 25% med möjlighet till fler timmar
* Varierande arbetsdagar
* Trevlig arbetsmiljö
* Möjlighet till långsiktigt samarbete

Urval och intervjuer sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: amanda@stadochtradgard.se

Arbetsgivare
Trivox AB (org.nr 559140-1228)
503 31  BORÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Städ och Trädgårdsservice AB

Kontakt
Amanda Karlsson
amanda@stadochtradgard.se
010-175 30 40

Jobbnummer
9724860

