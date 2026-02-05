Lokalvårdare - deltid 25%
Trivox AB / Städarjobb / Borås Visa alla städarjobb i Borås
2026-02-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trivox AB i Borås
, Göteborg
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en lokalvårdare som kan börja arbeta omgående.
Tjänsten är till en början på 25%, vi växer snabbt i området och kommer att erbjuda fler timmar inom kort.
Arbetet består av bland annat hemstädning och kontorsstädning hos våra kunder i Borås med omnejd. Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
• B-körkort
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Förmåga att arbeta självständigt
* Ansvarstagande och noggrann
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av lokalvård/städarbeteDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är punktlig, serviceinriktad och har öga för detaljer. Du trivs med ett praktiskt arbete och möter kunder på ett professionellt sätt.
Vi erbjuder
• Deltidsanställning 25% med möjlighet till fler timmar
* Varierande arbetsdagar
* Trevlig arbetsmiljö
* Möjlighet till långsiktigt samarbete
Urval och intervjuer sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: amanda@stadochtradgard.se Arbetsgivare Trivox AB
(org.nr 559140-1228)
503 31 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Städ och Trädgårdsservice AB Kontakt
Amanda Karlsson amanda@stadochtradgard.se 010-175 30 40 Jobbnummer
9724860