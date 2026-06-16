Flexibelt extrajobb för studenter - Terminalmedarbetare i Malmö

Shark Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö
2026-06-16


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Shark Bemanning söker nu terminalmedarbetare till en av våra kunder i Malmö. Är du morgonpigg, ansvarstagande och trivs med ett aktivt arbete i högt tempo? Då kan detta vara det perfekta extrajobbet för dig.

Publiceringsdatum
2026-06-16

Om tjänsten
Som terminalmedarbetare arbetar du med att sortera och hantera paket i en modern terminalmiljö. Du säkerställer att försändelser hamnar på rätt plats och bidrar till ett effektivt logistikflöde. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor i ett engagerat team.
Arbetstider
Arbetet är förlagt måndag–söndag med ett flexibelt schema där arbetspass förekommer både på morgonen och på kvällen. Tjänsten omfattar cirka 50 % och passar utmärkt att kombinera med studier eller annan sysselsättning.
Vi söker dig som
Är noggrann och ansvarstagande

Trivs med fysiskt arbete i högt tempo

Behärskar svenska i tal och skrift

Är flexibel och punktlig

Har B-körkort

Meriterande
Erfarenhet från terminal-, lager- eller logistikarbete

Vi erbjuder
Anställning enligt kollektivavtal

En trivsam arbetsplats med god laganda

Möjlighet till extra arbetspass och utveckling över tid

Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923759-2056429".

Arbetsgivare
Shark Bemanning AB (org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 1 (visa karta)
254 26  HELSINGBORG

Arbetsplats
Shark Bemanning

Jobbnummer
9966887

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