Flexibelt extrajobb för studenter - Terminalmedarbetare i Malmö
Shark Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-06-16
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Shark Bemanning söker nu terminalmedarbetare till en av våra kunder i Malmö. Är du morgonpigg, ansvarstagande och trivs med ett aktivt arbete i högt tempo? Då kan detta vara det perfekta extrajobbet för dig.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som terminalmedarbetare arbetar du med att sortera och hantera paket i en modern terminalmiljö. Du säkerställer att försändelser hamnar på rätt plats och bidrar till ett effektivt logistikflöde. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor i ett engagerat team.
Arbetstider
Arbetet är förlagt måndag–söndag med ett flexibelt schema där arbetspass förekommer både på morgonen och på kvällen. Tjänsten omfattar cirka 50 % och passar utmärkt att kombinera med studier eller annan sysselsättning.
Vi söker dig som
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
Behärskar svenska i tal och skrift
Är flexibel och punktlig
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från terminal-, lager- eller logistikarbete
Vi erbjuder
Anställning enligt kollektivavtal
En trivsam arbetsplats med god laganda
Möjlighet till extra arbetspass och utveckling över tid
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923759-2056429". Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 1 (visa karta
)
254 26 HELSINGBORG Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
9966887